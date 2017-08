Bis 2020 sollten auf Deutschlands Straßen eine Million E-Autos unterwegs sein, so hatte es Kanzlerin Merkel einst formuliert. Doch es geht kaum voran mit der Elektromobilität - auch nicht in Brandenburg. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Von Björn Haase-Wendt

Der Finowfurter Hartmut Ginnow-Merkert ist mit seinem Elektroauto eine Ausnahme auf den Barnimer Straßen. Gerade einmal 59 E-Autos sind im selbsternannten nachhaltigen Landkreis Barnim unterwegs, bei mehr als 100.000 zugelassenen Fahrzeugen. In ganz Brandenburg sind laut Kraftfahrtbundesamt 568 E-Autos gemeldet - bei insgesamt 1,4 Millionen zugelassenen Fahrzeugen. "Für mich ist das einfach plausibel, wenn man den Strom am Haus hat oder vom Solardach bezieht, warum sollte ich dann an der Tankstelle kaufen?", erklärt Hartmut Ginnow-Merkert seinen Wunsch nach einem E-Auto. Mittlerweile ist er seit sieben Jahren elektrisch unterwegs. Er sagt, er habe damit nie Probleme gehabt, auch sei er noch nie wegen fehlendem Strom stehengeblieben.

Doch zufrieden ist er mit der Situation im Barnim trotzdem nicht. Zum einen gibt es gerade einmal an die zehn Ladesäulen im gesamten Landkreis. Zum anderen nutzen manche von diesen dann veraltete Technik - beispielsweise die Ladesäule am Parkhaus der Kreisverwaltung in Eberswalde. Dort können E-Autos nur über einen sogenannten Schuko-Stecker geladen werden. "Die meisten Elektroautos haben diesen Stecker nicht mehr, weil er nicht die Ströme verträgt, die ich brauche, um ein paar Wattstunden angenehm in meinen Akku zu bekommen", sagt Ginnow-Merkert.

Außerdem würden viele Ladesäulen an den falschen Orten stehen. Standorte wie der Eberswalder Zoo oder der Familiengarten seien für Touristen zwar praktikabel, für die Menschen vor Ort seien Stationen im Stadtzentrum oder an Supermärten sinnvoller, regt der Finowfurter an.

Auch eine Studie im Auftrag des Brandenburger Wirtschaftsministeriums kritisiert die unzureichende Lade-Infrastruktur. So seien in Brandenburg mehr als 400 zusätzliche Säulen notwendig, um eine Grundversorgung bieten zu können. "Wir haben ermittelt, dass wir 300 sogenannte Normal-Ladepunkte benötigen und gut 130 weitere Schnellladepunkte", sagt der Forschungsleiter Oliver Arnhold vom beauftragten Reiner Lemoine Institut (RLI). Diese Schnellladepunkte ermöglichten ein Nachladen innerhalb kürzester Zeit und seien deshalb gerade an den Fern- und Bundesstraßen geeignet.