Bei den Obst- und Gemüsebauern in Brandenburg gibt es in diesem Jahr erhebliche Ernte-Einbußen. Grund ist nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes das wechselhafte Wetter.



"Die Ernte in Brandenburg ist nicht zufriedenstellend", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag bei der Vorstellung der bundesweiten Bilanz. Zum Teil sei die Ernte aber auch noch nicht abgeschlossen. Es seien weitere Ausfälle zu erwarten, weil einige Flächen unter Wasser stünden und andere Flächen in der Hitzeperiode Anfang Juni vertrocknet seien.