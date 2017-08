Am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg wird am Montag ein umstrittenes Luxushotel eröffnet. Es befindet sich in einem alten Jugendstilhaus, in dem in den letzten Jahren verschiedene Clubs und zuletzt ein Discounter untergebracht waren. Geschäftsführer und Hotelbesitzer Dietmar Mueller-Elmau wies am Montagmorgen im rbb Vorwürfe zurück, dass durch das Hotel Mieter verdrängt würden. Von Gentrifizierung zu reden, sei absoluter Quatsch, so Mueller-Elmau. Man vertreibe niemanden. In dem Haus seien nie Wohnungen gewesen. Es habe die letzten zehn Jahre leer gestanden.