Nach den Unwettern der vergangenen Wochen sollen die betroffenen Landwirte in Brandenburg möglichst schnell finanzielle Hilfe bekommen.



Das ist das Ergebnis einer Beratung am Freitag im Agrarministerium in Potsdam. Bis Ende des Monats wolle man sich einen Überblick über die Schäden verschaffen, sagte Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade. Er stellte in Aussicht, dass die Finanzhilfen gezahlt werden, noch bevor jeder Landwirt seine Jahresbilanz abgeschlossen hat.