Mehr als 1.000 Geflüchtete haben in Berlin Jobs gefunden

Nach der Statistik der Arbeitsagentur waren Ende Juni 27.882 Geflüchtete in Berlin als arbeitssuchend gemeldet. In den Zahlen nicht enthalten sind diejenigen, die gerade eine Fördermaßnahme absolvieren. Zum Vergleich: Bundesweit galten Ende Juni 490.208 Flüchtlinge als arbeitssuchend.

Vor einem Jahr fiel in den meisten Arbeitsagenturbezirken für Unternehmer eine bürokratische Hürde, um Flüchtlinge zu beschäftigen. Am 6. August 2016 wurde die sogenannte Vorrangprüfung für die Beschäftigung von Geflüchteten ausgesetzt. Firmen müssen dadurch nicht mehr nachweisen, dass sie keinen Deutschen für den Job finden, den sie an einen Flüchtling vergeben wollen.