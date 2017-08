Inforadio | 08.08.2017 | Dominik Lenz

Inforadio-Serie | Brandenburg: Rückkehrer und Zuzügler - Von Fürstenwalde in die Welt und wieder zurück

08.08.17 | 06:22 Uhr

Eine komplette Generation gut ausgebildeter junger Leute hat nach der Wende Brandenburg den Rücken gekehrt. Manche kommen wieder zurück - und sehen die alte Heimat plötzlich in ganz neuem Licht. Von Dominik Lenz



Es war nicht ganz einfach für Wolfgang Süß, in die alte Heimat zurückzukehren: "Wenn man die Möglichkeit hat, eigentlich überall zu leben, fragt man sich schon zweimal, ob man wirklich ins Heimatdörfchen zurückzieht." Dem "Heimatdörfchen" Fürstenwalde hatte er 2001 den Rücken gekehrt - so wie man das zu dieser Zeit eben als ehrgeiziger junger Mensch machte: "Damals war die Meinung, dass man hier im Osten nicht wirklich was werden kann", sagt Süß. "Die große weite Welt lockte." Die große weite Welt hieß duales Studium der Informationstechnik bei Airbus in Westdeutschland, danach ein gut bezahlter Job und Dienstreisen um den Globus - eigentlich eine steile Karriere. Dann traf er seine zukünftige Frau, eine Fürstenwalderin und er beschloss, zur Familiengründung in die Heimat zurückzukehren, "damit die Kinder einfach eine große Familie um sich herum haben und auch die Großeltern die Kinder um sich haben".

Wolfgang Süß war als Informationstechniker rund um den Globus unterwegs. Doch dann zog es ihn zurück in die Heimat.

Die Abiturienten von einst sind heute dringend benötigte Fachkräfte

Wie Wolfgang Süß geht es vielen Brandenburgern, die einst das Land verließen. Mit der Familiengründung kommt der Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Aus den Abiturienten von damals sind Fachkräfte geworden, die das Land dringend braucht. Wolfgang Süß, 36, smart im grünen Poloshirt, sitzt in einem futuristisch anmutenden Rundraum seines jetzigen Arbeitgebers Sensys. Die Firma stellt unter anderem Magnetometer her, mit deren Hilfe Kampfmittel im Boden aufgespürt werden können, für Süß der perfekte Standort, zehn Minuten von Zuhause entfernt. Die Firma sitzt mitten im grünen Nirgendwo zwischen Bad Saarow und Fürstenwalde auf dem Gelände der ehemaligen Erdfunkstelle Intersputnik. Von hier funkte die DDR einst in die Welt. Die gewaltige Parabolantenne thront nach wie vor über dem Areal.

Abstriche beim Verdienst und beim Nachtleben, doch die Lebensqualität überwiegt

Hightech zwischen Gänsefarm und Kiefernwald. Irgendwie passt das auch zu Wolfgang Süß, der hochspezialisierte Diplomingenieur in der Mark Brandenburg, wo es kaum akzeptablen Breitbandausbau gibt. Doch nach acht Jahren Abstinenz sieht er die Heimat jetzt mit anderen Augen: "Ich habe Brandenburg lieben gelernt", sagt der Fürstenwalder. "Ich lebe umso lieber und umso bewusster hier.“ Süß ist inzwischen einer der Geschäftsführer der Firma und erlebt selbst, wie schwer es ist für hoch technisierte Unternehmen, Fachkräfte im ländlichen Raum zu finden. Man müsse Abstriche beim Verdienst oder beim Nachtleben hinnehmen, meint er, doch am Ende überwiegt die Lebensqualität: "Ich habe sonntags keine negativen Gedanken an Montagmorgen, wenn ich aufstehen und zur Arbeit fahren muss." Er habe zwei gesunde Kinder und zusammen mit seiner Frau seinen Ruhepol gefunden, sagt Süß. "Ich wüsste nicht, was anders besser laufen könnte."

Einst funkte die DDR von hier in die Welt: Parabolantenne an der Erdfunkstelle Intersputnik

Die Kinder sollten in der Nähe der Großeltern aufwachsen

Auch für Katja Reichelt hat sich das Heimkommen gelohnt. "Mach Mutti glücklich. Komm zurück!" So stand es auf einer Karte, die Weihnachten 2015 unter anderem von der Stadt Wittstock verteilt wurde. Katja Reichelt gefiel die Aktion, die 33-Jährige gehörte damals genau zur Zielgruppe der Kampagne, mit der die verlorenen Kinder der Prignitz, die an Weihnachten dann doch nach Hause kommen, zurückgeholt werden sollten. Auch sie spielte damals immer wieder mit dem Gedanken, wieder nach Wittstock zu ziehen: "Dann haben wir uns einfach mal ein bisschen rumgehorcht: Wie ist hier so die Lage?" Seit ihrem Abitur in Wittstock lebte und arbeitete Reichelt mit ihrem Mann in Rostock. Doch mit der Geburt der ersten Tochter kam auch der Wunsch, wieder in die Nähe der Großeltern zu ziehen, eben zu den eigenen Wurzeln, in die Kleinstadt die sie kennt und liebt. "Man trifft immer bekannte Gesichter, grüßt sie, hält mal kurz einen Plausch – und das ist einfach schön."

Eine halbe Million Menschen hat seit der Wende die Mark verlassen

Wittstock betreibt eine Heimkehrerbörse im Netz, wo unter anderem Stellen- oder Immobilienangebote zu finden sind: "Da haben wir immer mit einem Auge drauf geschielt", sagt Reichelt. In ganz Brandenburg gibt es derzeit rund 20 regionale Initiativen, die sich um Rückkehrwillige kümmern. Um sie zu fördern, stellte die Landesregierung jüngst 200.000 Euro bereit. Denn Brandenburg braucht seine verlorenen Kinder. Rund 500.000 haben die Mark seit der Wende verlassen, meist die Jungen mit Abitur oder Hochschulabschluss. Inzwischen aber hat sich der Arbeitsmarkt erholt und viele kommen zurück.

"Alles richtig gemacht"

So kam auch Katja Reichelt nach 13 Jahren wieder. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie in der Touristeninformation der Stadt Wittstock als Sachgebietsleiterin. "Alles richtig gemacht", findet sie. "Wir bereuen diese Entscheidung definitiv nicht." Mit ihrem Mann und den inzwischen drei Kindern hat sie das Haus der Mutter übernommen, die dafür extra in ein kleineres Haus zog. Katja Reichelt fühlt sich wohl in der neuen alten Heimat. "Wie sich die Stadt auch herausgeputzt hat – das ist der Wahnsinn. Wie schön auch die alten Gebäude hier wieder restauriert wurden", schwärmt Reichelt. "Das ist alles bildhübsch geworden." Lesen Sie morgen in Teil 2 der Serie, was Menschen aus dem In- und Ausland dazu bewegt, in Brandenburg ihre neue Heimat zu finden.