Testzentrum für selbstfahrende Autos - Dekra will Mitarbeiterzahl am Lausitzring-Areal verdoppeln

08.08.17 | 17:08 Uhr

Selbstfahrende Autos im Test - das sind die Zukunftspläne der Prüfgesellschaft Dekra als neuer Eigentümer für den Lausitzring. Wirtschaftsminister Gerber sieht in den Plänen einen Gewinn für die Region. Motorport-Events sind außerdem nicht komplett gestrichen.



Die Prüfgesellschaft Dekra will als neuer Eigentümer des Lausitzring-Areals in Südbrandenburg ihre Mitarbeiterzahl vor Ort verdoppeln. Derzeit seien knapp 100 Menschen, darunter Ingenieure und Techniker, im bereits bestehenden Testcenter neben der Rennstrecke beschäftigt, sagte der Leiter des Dekra Technology Centers, Volker Noeske, am Dienstag in Klettwitz. Ziel sei, dass es rund 200 werden. Die Prüfgesellschaft plant, auf dem Gelände ein riesiges Testzentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren zu errichten.

Volker Noeske von der Dekra stellt die pläne für den Lausitzring vor

Die dazu gekauften Flächen um den Lausitzring sind unter anderem für potentielle Unternehmen reserviert, die sich ansiedeln wollen, um gemeinsam mit der Dekra an selbstfahrenden Autos zu forschen. Diese Pläne bringen Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ins Schwärmen. Hier werde eine absolute Zukunftstechnologie erprobt. Dem autonomen und vernetzten Fahren gehöre die Zukunft, das werde die Strukturentwicklung in der Lausitz befördern, so Gerber.

Vom Tagebau zum Alleskönner-Ring

Schon zu der DDR-Zeiten gibt es den Traum von einer Rennstrecke in der Lausitz, realisiert haben ihn andere. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet der "Lausitzring" im Jahr 2000. Den größten Anteil der Kosten übernimmt das Land Brandenburg. Das Projekt ist umstritten, Hoch- und Tiefs prägen seine Geschichte - auch verschiedene Namen zugunsten einer internationalen Vermarktung ("Eurospeedway").



Emotional sind die ersten beiden Jahre des Rings. Bei einem schweren Unfall auf der Strecke verliert der Champ-Car-Pilot Alex Zarnadi im Jahr 2001 beide Beine. 2003 kehrt er zurück, um die noch fehlenden Runden symbolisch nachzuholen.



Mit der Champ Car World Series holt die neue Rennstrecke ein bedeutendes Rennen aus den USA erstmals nach Deutschland. Zarnadis Unglück überschattet die Freude über die Premiere.

Bereits zwei Jahre nach Eröffnung stecken die Betreiber in der Krise - Insolvenz ist die Folge. Der Lausitzring soll verkauft werden, doch kein Interessent meldet sich. Das Land zahlt Millionenbeträge an Subventionen, um den Betrieb zu sichern. Zwei Jahre später übernehmen die ehemaligen Anlagen-Manager als neu gegründete EuroSpeedway Lausitz GmbH den Pachtvertrag. 2008 kommt es erneut zum Betreiberwechsel - unter der Leitung der EuroSpeedway Verwaltungs GmbH feiert der Lausitzring sein 15-jähriges Bestehen.



Gleicher Ort, anderer Wettkampf: In den vergangenen zwei Jahren hat die Extremsportveranstaltung "Tough Mudder" jeweils rund 6.000 Hobbysportler angezogen. Der Ring wird dafür in einen 16 Kilometer langen Hindernisparcours gewandelt: 80 Höhenmeter und 250 Kubikmeter Schlamm.

Umwelt und Rennsport passen eigentlich nicht zusammen. Doch der Lausitzring will das Gegenteil beweisen: Seit 2012 versorgt ein 200 Meter hohes Windrad hinter der Zuschauertribüne die Rennstrecke mit Strom. Zum Konzept "Grüner Lausitzring" gehört auch eine Solarcarport- und Biogasanlage sowie der Einsatz von kompostierbarem Einweggeschirr bei Veranstaltungen.

Formel-1-Autos sind auf der Strecke bislang nicht unterwegs. Zu teuer, heißt es bis heute. Dafür wird aber auch mal eine Etage höher gefightet: 2010 feiert die Red Bull Air Race-Weltmeisterschaft in Klettwitz ihr Finale.

Nicht nur dröhnende Motoren, sondern auch dröhnende Stimmen: Am 18. Juni 2004 stellt sich Herbert Grönemeyer vor 50.000 Fans in den Ring - das Open Air Konzert ist Teil seiner "Mensch"-Tour.

In seinem 15. Jahr setzt der Lausitzring auf Rallycross. Die neue Strecke bestehend aus Asphalt und Schotter ist bereits fertig, im Juni soll die Sportart mit der Deutschen Rallycross Meisterschaft (DRX) ihre Premiere feiern. Dann geht es von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Wer braucht dann noch die Formel 1? Zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Motorsport spielt untergeordnete Rolle

Der Motorsport auf der Rennstrecke spielt künftig eine untergeordnete Rolle. Die Dekra selbst will nicht Veranstalter von Großevents sein, ist aber für Anfragen von Dritten offen. In welchem Maße ist noch nicht klar, sagte Volker Noeske. So soll die bestehende Strecke erhalten bleiben, falls sich Interessenten für künftige Motorsportveranstaltungen finden. Demnach soll 2018 ein DTM-Rennen stattfinden, danach sollen Teile des Rings auf Dekra-Kosten saniert werden.



Auch Hotels sollen profitieren

Auch umliegende Hotels sollen davon profitieren. "Wir gehen davon aus, da wir die Strecken auch an externe Kunden zum Testen vermieten, dass diese Testfahrer und Ingenieure Übernachtungsmöglichkeiten brauchen", so Noeske. Als Leuchtturm der Lausitz bezeichnet Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, den neuen Lausitzring. Was besseres konnte der Region in der Diskussion um die Braunkohle nicht passieren, so Krüger im rbb. So werde die Lausitz ein attraktiver Standort für viele Ingenieur-Betriebe werden.

Die eigentliche Übernahme der Rennstrecke ist zum 1. November 2017 vorgesehen. Zuletzt hatten sich hohe Sanierungskosten angedeutet. Das gilt auch als einer der Gründe, warum der bisherige Eigentümer an Dekra verkaufte. Mit Informationen von Daniel Jòrewitz