Der Umsatz der Bewegtbildbranche in Berlin und Brandenburg sei von 6,6 Milliarden auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen. In der Branche seien im vergangenen Jahr mehr als 70.000 Menschen in knapp 12.000 Unternehmen beschäftigt gewesen. Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD), bezeichneten das Medienboard als wichtigen regionalen Wirtschaftsmotor.

Mit 5.000 Drehtagen in der Region sei im vergangenen Jahr ein Rekord erzielt worden, hieß es. Berlin sei "weltweit ein Sehnsuchtsort der Kreativen und die Hauptstadtregion selbst ein internationaler Film- und Serienstar" geworden, dessen Geschichten "ein Publikum rund um den Globus fesseln", erklärte Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin der Filmförderung des Medienboards.

Zu den Vorzeigeprojekten gehört der vierte "Bibi und Tina"-Film von Regisseur Detlev Buck. Mit mehr als 1,6 Millionen Besuchern ist der Mädchen-Pferde-Film die bisher erfolgreichste deutsche Kinoproduktion des Jahres. Zu den geförderten Serien gehört unter anderem das 20er-Jahre-Epos "Babylon Berlin" - eine Produktion von ARD, Sky und Beta Film.

Mehr als 11.000 Menschen arbeiten allein in Berlin in der Computerspiel-Branche. Im März gab der Computerspiel-Riese Ubisoft bekannt, ein Büro in Berlin zu eröffnen. Am Dienstag sei zudem der Startschuss für "Games Germany" gefallen, "die neue Dachorganisation, die den deutschen Gamesstandort auf nationaler und internationaler Ebene noch besser präsentieren soll." Das Medienboard sei eines von 13 Mitgliedern.