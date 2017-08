Video: Abendschau | 07.08.2017 | Norbert Siegmund

Pfleger protestieren - Charité-Direktor: "Es gibt keinen Grund zu streiken"

08.08.17 | 09:15 Uhr

Überlastung, Personalmangel, schlechte Arbeitsbdingungen - das sind einige der Vorwürfe, die Pfleger an der Berliner Charité an ihren Arbeitegeber richten. Deshalb treten sie am Dienstag in den Warnstreik. Der ärztliche Direktor kritisiert das.

An der Berliner Charité fallen am Dienstag geplante Operationen aus, weil sich Pflegekräfte im Warnstreik befinden. Notfälle sollen aber versorgt werden. In einem Brandbrief hatten sie die Arbeitsbelastungen in der Charité kritisiert. Es gebe zu wenig Personal, die Mitarbeiter betrieben Fließbandarbeit. Zu bestimten Arbeitszeiten fehlten Pflegekräfte, was zu vielen Überstunden führe. Der ärztliche Direktoir der Charité, Ulrich Frei, kritisiert den Streik. "Die Arbeitsbelastung ist hoch, aber es gibt, glaube ich, keinen Grund zu streiken, weil sich die Situation in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert hat", sagte er Dienstagfrüh im rbb-Inforadio. "Wir haben im großen Umfang zusätzliches Personal aufgebaut – 260 zusätzliche Stellen – und bis Ende des Jahres werden es 300 sein." Frei räumte ein, dass nicht alle Lücken geschlossen seien wie es der Tarifvertrag vorsehe. Auf dem Arbeitsmarkt seien Pflegekräfte eine Rarität. "Dennoch haben wir einen wesentlichen Aufbau gemacht", sagte Frei.

Frei: Im Mittel werden die Vorgaben erreicht

Zum Vorwurf von personellen Unterbesetzung erklärte Frei: "Wir haben eine Art Personalbemessungsmethode, mit der man den tatsächlichen Personalbedarf ermitteln kann." Man besetze danach auf den Intensivstationen. "Sollte es da zu Lücken kommen, holen wir Mitarbeiter aus dem Pool oder Leasingkräfte hinzu." Da der Patientenzustrom aber jeden Tag unterschiedlich sei, könne man nicht in jeder Situation die vorgenommenen Werte erreichen. "Aber im Mittel erreichen wir sie." Zu angeblich zu kleinen OP-Sälen sagte er, man habe im Neubau weniger Operationssäle. Die Anordnung sei anders als früher. Dabei habe es deutliche Gewöhungsschwierigkeiten gegeben. Laut Frei will man die Bemühungen nicht ruhen lassen, um mehr Personal an Bord zu bekommen. Außerdem sei man bereit, über Umsetzungsprobleme zu sprechen und diese abzustellen, "aber wir wollen im schönen Tarifvertrag vom letzten Jahr nichts verändern", so Frei.

Sollte es, wie von den Pflegekräften angedroht, zu einem Überstunden-Boykott kommen, müsste mehr Leasing-Personal eingesetzt werden. "In letzter Konsequenz könnte das dazu führen, dass wir eine Leistungsreduktion, das heißt Bettenschließung, durchführen müssen", so Frei. Dann würde der Konflikt auf dem Rücken der Patienten ausgetragen.

Brandbrief von 160 Beschäftigten

160 Beschäftigte der Charité hatten in einem Brandbrief die Missstände in dem neuen OP-Saal angeprangert. Ärzte und Pfleger hatten unter anderem vor hygienischen Mängeln im neuen OP-Bereich gewarnt. Es gebe anders als früher keine gesonderten Vor- und Nachsorgebereiche. Kranke mit multiresistenten Keimen lägen dort gemeinsam mit anderen Patienten. Außerdem kritisieren die Mitarbeiter personelle Engpässe. Zahlreiche feste Stellen seien nicht besetzt. Die Klinik arbeite zunehmend mit Leiharbeitskräften.

Patientenbeauftragte hat Verständnis für Brandbrief

Die Berliner Patientenbeauftragte Karin Stötzner hat für den Brandbrief der Beschäftigten Verständnis gezeigt. Sie sei im Gespräch mit der Klinik-Leitung, damit die Kritik dort auf offene Ohren stoße, sagte Stötzner am Montag im rbb. Im neuen OP-Bereich herrsche in der Tat eine große räumliche Enge. Hier seien aber schon erste Veränderungen vorgenommen worden.

Wohl etwa 100 Mitarbeiter am Streik beteiligt

Zu dem Warnstreik der Charité-Mitarbeiter hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. An dem geplanten Warnstreik werden sich nach Einschätzung der Gewerkschaft weniger als 100 Mitarbeiter beteiligen. Verhandlungsführer Kalle Kunkel sagte am Montag, es würden am Dienstag keine Massen auf die Straße gehen. Hintergrund seien Uneinigkeiten mit der Arbeitgeberseite über eine Notdienstvereinbarung, mit der die Versorgung der Patienten während des Ausstands geregelt wird. Es würden nun etwa geplante Operationen verschoben, erläuterte Kunkel. Notfälle sollen weiter versorgt werden.