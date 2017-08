Die Idee für die Radbahn hatte die Gruppe um den Mitinitiator, Architekten und leidenschaftlichen Radfahrer Heskamp vor zwei Jahren. Im Herbst 2015 hatten die acht Stadtplaner und Architekten ihr Projekt zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Damals bekamen sie viel Kritik: Kaum zu realisieren, kein Platz, verkehrstechnisch kompliziert und zu teuer, hieß es. Seitdem haben sie am Konzept und an Lösungsvorschlägen für die schwierigen Passagen der Strecke gefeilt.

Fragezeichen gibt es bei der Planung genug. So wären einige Dachabschnitte unter der U1 zu schmal, die Pfeiler stehen zu eng beieinander. In diesem Fall könnten die Radfahrer laut Heskamp nach links und rechts ausweichen, was auch die Autospuren nicht wesentlich beeinträchtigen würde. Den überdachten Mittelstreifen zwischen dem Görlitzer Bahnhof und dem Lausitzer Platz will das Radbahn-Team temporär nutzen lassen, beispielsweise als Marktplatz. Außerdem schlagen sie vor, dass mit einem Prozent der Gesamtkosten des Bauvorhabens öffentlich zugängliche Kunstwerke gefördert werden.

Unter den Hochbahn-Abschnitten der U1 sollen zudem nur wenige Parkplätze wegfallen. Man habe in der Studie unter dem Stichwort "Schöner Parken" eine Strategie entwickelt, wie die zurzeit unter der U1 geparkten Autos "besser und schöner" parken könnten. So gebe es entlang der Radbahn mehrere Parkhäuser, die häufig nur zu einem Bruchteil ausgelastet seien. Außerdem könnten die Parkplätze von Discountern und Supermärkten nachts freigegeben werden. Letztendlich sei es aber "Aufgabe und Chance für den Senat und die Bezirke, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen."