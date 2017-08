Roland Graeff aus Zeischa bei Bad Liebenwerda liebt China. Er reist nicht nur in das Land des Lächelns, sondern holt sich China auch nach Hause in den heimischen Garten. Seinen grünen Daumen hat er ganz chinesischen Gehölzen verschrieben. Zu erst waren es nur Bonsaibäumchen, dann wurde es etwas größer. Von einem guten Freund bekam er vor 40 Jahren einen Pfefferbaum - dachte er.

Damit lag er auch nicht ganz falsch. Botanisch gesehen ist sein Pfefferbaum allerdings zitrusverwandt. Seine Frucht jedoch werde wegen seinen pfefferartigen Eigenschaften dennoch als Pfeffer bezeichnet: nämlich Szechuanpfeffer, so der Brandenburger. 250 Sorten gibt es insgesamt. Der in Roland Graeffs Garten in Zeischa heißt Zanthoxylum und ist die winterhärteste Sorte. Seit vier Jahrzehnten gedeiht das exotische Exemplar jetzt im Elbe-Elster-Kreis und ist auf eine stattliche Höhe angewachsen, kräftige Stacheln am Stamm inklusive. Gerade beim Pfefferpflücken sei das unangenehm, wie bei einer Rose, so der Chinafan. Gepflückt werden muss nämlich mit der Hand. Das dauere schon mal einen ganzen Tag mit der großen Leiter, so Graeff.