Branchenweite Tarifverträge in Berlin und Brandenburg

In der gesamten Sicherheitsbranche in Berlin und Brandenburg gelten künftig länderübergreifende Tarifverträge. Sie sind auch für bisher nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich und nicht nur für Mitglieder von Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden, wie Berlins Arbeitsverwaltung und das brandenburgische Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilten.

Beide Länder hatten zuvor drei Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt: den Entgelttarifvertrag für Sicherheitsdienstleistungen, den Vergütungstarifvertrag für Bodenverkehrsleistungen an Flughäfen und den Entgelttarifvertrag für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen.