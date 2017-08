Unterm Bundesdurchschnitt - Berlin-Tourismus wächst nur leicht

Manch einen Berliner wird es vielleicht freuen, für die Tourismusbranche aber waren die Zeiten schon mal besser: Der Tourismus in der Hauptstadt ist in diesem Jahr bislang nur leicht gewachsen. Größter Konkurrent ist ausgerechnet die Stadt, die bald die EU verlässt.

Die Rollkoffer rollen, doch der Rubel rollt nicht ganz so gut wie im Vorjahr: Nach jahrelangem starken Wachstum hat der Berlin-Tourismus im ersten Halbjahr 2017 nur leicht zugelegt.



Während die Zahl der Übernachtungen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum bundesweit um drei Prozent stieg, waren es in Berlin unterdurchschnittliche 1,8 Prozent, wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Von Januar bis Juni kamen 6,2 Millionen Besucher nach Berlin. London sei durch das schwache Pfund eine größere Konkurrenz geworden, sagte Tourismuswerber Burkhard Kieker.



Vergraulen Streiks und Problemen an Flughäfen die Touristen?

Auch Streiks und Probleme an den Flughäfen hätten Zehntausende Gäste gekostet. Der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche dagegen habe den Tourismus wenig beeinflusst. "Ich glaube aber, das Berlin noch wirklich gute Zeiten vor sich hat", betonte Kieker. Aber nicht alle wollen noch mehr Touristen: Insbesondere Bewohner der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte leiden unter den ratternden Rollkoffern auf dem Straßenpflaster. Der rot-rot-grüne Senat arbeitet an einem Konzept, um den stark belasteten Bezirken zu helfen. Die anderen zehn Bezirke würden den Touristen-Wegweiser dagegen gern mehr in ihre Richtung drehen. "Durch kluges Steuern müssen wir es so hinkriegen, dass alle profitieren", sagt Kieker.

44 Prozent der Berlin-Besucher reisen aus dem Ausland an

Die meisten Touristen kommen zwar nach wie vor aus Deutschland, aber 44 Prozent der Berlin-Besucher kommen inzwischen aus dem Ausland. Das internationale Publikum macht einen großen Anteil am Geschäft aus. Die zehn wichtigsten Herkunftsländer sind:

Land

Übernachtungen 1. HJ 2017 (gerundet) Vorjahresvergleich (Prozent) Deutschland 8.225.000 +2,4 Großbritannien 789.000 +2,6 USA 551.000 +5,7

Italien 424.000 -2,4 Spanien 403.000 -2,6 Niederlande 351.000 -7,1 Frankreich 324.000 +8,5 Schweiz 285.000 -5,7 Dänemark 238.000 -8,8 Israel 193.000 -8,1 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Dass asiatische Länder in den Top-10 keinen Platz einnehmen, liegt Tourismuswerber Kieker zufolge an den Flugverbindungen. Auch bei Niederländern, Dänen und Norwegern gerät Berlin aus der Mode. Kieker spricht sogar von den "Problem-Dänen". Um 8,8 Prozent

sind die Übernachtungszahlen der nordischen Nachbarn gesunken. Weil, so meint Kieker, sie in diesem Jahr lieber zur Konkurrenz nach London fahren. Viele wollten das nach der Brexit-Entscheidung schwache Pfund nutzen. "Man kann sich London jetzt wieder leisten", sagt er.



Reiseland Deutschland: beliebt wie nie zuvor

Nach einem kräftigen Plus im ersten Halbjahr nimmt der Tourismus zwischen Ostsee und Alpen Kurs auf das achte Rekordjahr in Folge. In den ersten sechs Monaten zählten Hotels, Pensionen und andere Unterkünfte rund 205 Millionen Übernachtungen. Das waren nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Urlaub in Deutschland hat Konjunktur", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, am Donnerstag. Die Branche ist zuversichtlich, dass die positive Entwicklung weiter anhält. Der Ferienmonat August hat gerade erst begonnen.



