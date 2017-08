Helmut Krüger Potsdam Montag, 07.08.2017 | 17:20 Uhr

Das Urteil mag erst einmal etwas kleinlich wirken, doch mein Eindruck ist eher der, dass den Anfängen gewehrt werden sollte. Was ich richtig finde. Mit Tortenhebern fängt´s an und mit einem dann reingestellten Kühlregal samt der Butter und dem Käse mit typischen landschaftlichen Motiven aus Deutschland geht´s weiter. Die klare Einschränkung auf spezifische Angebote am Sonntag sollte auf jeden Fall bestehen bleiben.