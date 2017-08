Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg dazu aufgerufen, am Freitag die Arbeit niederzulegen. Das betrifft Mitarbeiter von Kaufland, Rewe / Penny, Real, H&M, Zara, Thalia, IKEA und der Filiale von Galeria Kaufhof in Cottbus.

Der Grund für den Warnstreik sind ins Stocken geratene Tarifverhandlungen mit dem Handelsverband - 231.000 Menschen in Berlin und Brandenburg sind im Einzelhandel beschäftigt. Am Freitagvormittag um 10 Uhr wollen sich die Gewerkschafter zu einer zentralen Versammlung in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg treffen. Nach Angaben der Gewerkschaftssekretärin Petra Ringer rechnet Verdi dort mit 500 bis 600 Teilnehmern.

Die nächsten Verhandlungen sind in Berlin für kommenden Montag geplant, in Brandenburg für Mittwoch. Verdi fordert neben höheren Löhnen auch, das Urlaubs- und Weihnachtsgeld für die Brandenburger Beschäftigten an das Berliner Niveau anzugleichen.