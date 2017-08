Audio: Antenne Brandenburg | 01.08.2017 | Anja Kabisch

Schweinehälften statt gerollter Fisch - Japaner wird in Elsterwerda zum Fleischer ausgebildet

02.08.17 | 08:01 Uhr

Von wegen Sushi - die Japaner lieben Wurst! Deswegen macht jetzt in Elsterwerda ein Japaner eine Fleischerausbildung und hat einen Lehrstellenvertrag bei der IHK in Cottbus unterschrieben. Von Anja Kabisch

Ganz still und aufrecht sitzt Hiroshi Tani im noblen Vorstandszimmer der Cottbuser Handwerkskammer. Er ist 27 Jahre alt und hat gerade seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Hiroshi Tani wird Nikuya - das ist Japanisch und bedeutet Fleischer. Obwohl er bereits studierter Fleischtechnologe und Angestellter einer japanischen Wurstfabrik ist, will Hiroshi Tani in Südbrandenburg noch einmal die Schulbank drücken.

Japanischer Erfolgsschlager: eine deutsche Wiener

Deutsch lernen, Wurst machen - das ist seine Mission in Deutschland. Sein Arbeitgeber will es so. Seit den 60er Jahren produziert die japanische Firma "Prima Ham" deutsche Wustwaren. Ihr Erfolgsschlager ist das Brandkokunt, eine Art grobe Wiener. Doch da müsse künftig noch mehr kommen, sagt Hiroyuku Tanji: "Unser Wissen und unsere Technologie haben sich in den letzten Jahren abgebaut." Grund dafür seien die automatisierten Prozesse und das steigende Alter der Mitarbeiter. "Deswegen ist es uns wichtig, junge Mitarbeiter in Deutschland auszubilden, um unsere Firma noch weiter nach vorne zu bringen", sagt Tani.

Ganz frisch: Hiroshi Tani wird Fleischer

Wurst in Japan? Eher süßlich.

Die Firma hat aus diesem Grund ein entsprechendes Ausbildungsprogramm ins Leben gerufen. Sie wollen in Deutschland vier Mitarbeiter zu Fleichermeistern ausbilden lassen. Für Hiroshi Tani bedeutet das ab September: Schweinehälften zerlegen, Fleischspieße stecken, Schinken räuchern. Vieles kenne Tani noch aus seinem Praktikum bei der Fleischerei Arnold aus Elsterwerda. Unterschiede zur Wurstproduktion ist Japan gebe es trotzdem, sagt der Fleischermeister Matthias Arnold: "Die Wurst in Japan ist eher süßlich." Hat er selber schon probiert. Auf seinen neuen Lehrling freut sich Arnold. Hiroshi Tani sei durch seine freundliche Art bei allen Kunden willkommen gewesen.

Hiroshi steht auf Hackepeter

In Elsterwerda wird es deftig für Tani: "Hackepeter hat einen richtig guten Geschmack", sagt er. Aber bei aller Freude: Der 27-Jährige bringt ein großes Opfer für seine Wurstmission. Er lässt für drei Jahre seine Frau und seinen einjährigen Sohn in Japan zurück. Er versucht, es trotz Heimweh positiv zu sehen: Weil er alleine komme, habe er umso mehr Zeit, sich aufs Wurstmachen zu konzentrieren. Der Fleischermeister Arnold sagt außerdem, zu Weihnachten und Ostern sei sein ehemaliger Praktikant und künftiger Azubi auch bei seiner Familie willkommen. Wie sagte Wilhelm Busch schon: "Es blüht die Wurst nur kurze Zeit, die Freundschaft blüht in Ewigkeit."