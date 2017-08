Audio: Inforadio | 18.08.2017 | Karsten Zummack

Offizielles Angebot abgegeben - Wöhrl will Air Berlin als Ganzes kaufen

18.08.17 | 16:23 Uhr

Neben der Lufthansa gibt einen weiteren Kaufinteressenten für die insolvente Air Berlin: Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl hat ein offizielles Angebot abgegeben - und zwar nicht nur für Teile der Airline, sondern alles. Eine Aufspaltung hält er für gefährlich.

Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin übernehmen. Über eine Münchner Kanzlei gab seine Firma Intro-Verwaltungs GmbH ein formelles Angebot ab. Ziel der Offerte sei es, die Air Berlin Gruppe als Ganzes zu erhalten und als unabhängige Airline fortzuführen, teilte Wöhrls Unternehmen am Freitag mit. Für sein Vorhaben habe er Rückendeckung von weiteren "Partnern mit hoher Fachkompetenz" sowie Finanzinvestoren. Diese Gruppe habe schon seit Jahren Interesse an einer Beteiligung an Air Berlin signalisiert, sei jedoch nicht zu Sondierungsgesprächen eingeladen worden. Vom Insolvenzantrag der Airline habe man erst aus den Medien erfahren.

Wöhrl kritisiert mögliche Aufspaltung

Über sein Interesse an Air Berlin hatten zunächst die "Nürnberger Nachrichten" berichtet. Der Zeitung zufolge gilt allerdings nach wie vor Lufthansa als Favorit für die Übernahme zumindest großer Teile von Air Berlin. Wöhrls Firma zweifelte Aussagen der Bundesregierung und der Leitung von Air Berlin an, wonach der Rückzug des Großaktionärs Etihad überraschend gekommen sei und im Interesse der Passagiere kurzfristig eine Bürgschaft des Bundes über 150 Millionen Euro gegeben werden müsse. Vielmehr deute manches darauf hin, dass von langer Hand eine einseitige Strategie zugunsten der Lufthansa entwickelt worden sei, so der Unternehmer. Wöhrl kritisierte zudem eine mögliche Aufspaltung Air Berlins. Eine Zerschlagung des Luftfahrtunternehmens, bei der sich auch ausländische Airlines einen Anteil sichern könnten, bedeute eine Schwächung des Standortes Deutschland, zitieren die "Nürnberger Nachrichten" den Unternehmer. Wöhrl, lange in der familieneigenen Modehauskette tätig, ist seit Jahrzehnten auch in der Luftfahrt tätig. Der 69-Jährige kaufte sowohl die Deutsche British Airways als auch die LTU. Beide Fluglinien verkaufte Wöhrl später wieder - an Air Berlin.

Dobrindt unterstützt Übernahme durch Lufthansa

Air Berlin hatte am Dienstag eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, so dass der Vorstand weiter verantwortlich bleibt und kein Insolvenzverwalter eingesetzt wurde. Hintergrund der Insolvenz ist nach Unternehmensangaben, dass der Großaktionär Etihad kein weiteres Geld in die defizitäre Fluggesellschaft stecken will.

Seit Freitag verhandeln Air Berlin und Lufthansa über den Kauf von Teilen des Unternehmens. Außer Lufthansa sind Easyjet und Tuifly als Interessenten bekannt. Beide sind aber in die ersten Verhandlungen nicht eingebunden. Eine Komplettübernahme von Air Berlin, die derzeit aber nicht zur Debatte steht, würde der Lufthansa vor allem auf innerdeutschen Strecken zu einer starken Stellung verhelfen. Der Marktanteil an innerdeutschen Flügen würde von jetzt knapp 72 Prozent auf 96 Prozent steigen, wie aus einer Flugplan-Auswertung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervorgeht. Dennoch hat sich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dafür ausgesprochen, dass Lufthansa wesentliche Teile von Air Berlin übernimmt. "Wir brauchen einen deutschen Champion im internationalen Luftverkehr", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Regionale Monopole dürften dabei keine Rolle spielen. Die Bundesregierung nimmt aber nach eigenen Angaben keinen Einfluss auf die Verhandlungen.

Verdi fordert Sozialtarifvertrag für Air-Berlin-Beschäftigte

Bei den Kaufverhandlungen geht es auch um die Übernahme von Air-Berlin-Mitarbeitern. Etwa 8.200 Angestellte von Air Berlin und ihrer Technik-Tochterfirma sind von der Pleite betroffen. Die Gewerkschaft verdi fordert für sie einen Sozialtarifvertrag, der sei "angesichts der unsicheren Perspektiven der Belegschaft dringend notwendig und sicherlich auch im Interesse von Air Berlin, um den reibungslosen Weiterbetrieb der Airline im Wandlungsprozess gewährleisten zu können", erklärte verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle am Freitag. Das Besondere an einem solchen Sozialtarifvertrag: Anders als bei einem sonst bei einer Insolvenz üblichen Sozialplan ist nicht der Betriebsrat, sondern die Gewerkschaft der Vertragspartner des Arbeitgebers. Der Vertrag soll die Interessen der Beschäftigten beim Übergang des Arbeitsplatzes auf eine andere Firma wahren und zum Beispiel künftige Arbeitsbedingungen und Gehälter regeln. Die Lufthansa möchte Medienberichten zufolge 90 der 140 Air-Berlin-Maschinen übernehmen, plus möglichst viele Crews, wie der Konzern-Chef Carsten Spohr in einer internen Versammlung erklärt haben soll.

Air Berlin verschiebt Halbjahresbilanz

Air Berlin hat am Freitag die für diesen Tag angekündigte Vorlage ihrer Halbjahresbilanz auf unbestimmte Zeit verschoben. Angesichts der jüngsten Entwicklung müssten die Daten nun noch einmal überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden, sagte ein Air-Berlin-Sprecher. Nach den gesetzlichen Bestimmungen habe Air Berlin bis zum 2. Oktober Zeit, um den Zwischenbericht zu veröffentlichen.