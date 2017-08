Audio: Inforadio, 09.08.2017, Dominik Lenz

Inforadio-Serie | Brandenburg: Rückkehrer und Zuzügler - Dem Job, der Liebe und der Natur hinterher

09.08.17 | 07:28 Uhr

Brandenburg lässt sich einiges einfallen, um Menschen in die Region zu locken, denn im ländlichen Raum fehlen Fachkräfte und Nachwuchs. Manchmal wird Brandenburg aber auch aus ganz anderen Gründen für Menschen von außerhalb zur neuen Heimat. Von Dominik Lenz

Zwei bis drei Jahre hatte Beate Walmuth, Inhaberin der Storch-Apotheke in Storkow, erfolglos nach einem Apotheker gesucht. Dann wandte sie sich an eine Agentur, die europaweit nach Fachkräften sucht. Die fand Aleksandar Terzic, der gern nach Deutschland wollte: "Hier in Deutschland gibt es für einen Apotheker viel mehr Möglichkeiten als in Serbien." Nun steht er seit einem Jahr im weißen Kittel hinterm Tresen und bedient souverän die Kunden. Der 29-Jährige hat in Belgrad Pharmazie studiert und bereits erfolgreich seinen Deutschtest abgelegt, wenn er auch immer wieder selbstkritisch mit seinem Deutsch hadert. Bis zur endgültigen Anerkennung seines Studienabschlusses ist er "Apotheker unter Aufsicht" und kann die Feinheiten der deutschen Kunden studieren, zum Beispiel - für ihn neu - die große Nachfrage nach Homöopathie.

Die Deutschlehrerin hatte ihm zu Storkow geraten

Terzic mag den Menschenschlag hier. Probleme mit den Brandenburgern, die doch eigentlich als gar nicht so offen gelten, habe es keine gegeben. Auch mit den Behörden klappe alles reibungslos, seine Wohnung hat er gleich um die Ecke in Storkow. Er fühlt sich wohl in Brandenburg: "Die Landschaft, die Möglichkeiten für Sport und gesundes Leben sind hier in Brandenburg ausgezeichnet." Terzic hatte ein zweites Job-Angebote in Baden-Württemberg. Auf Anraten seiner Deutschlehrerin entschied er sich für Brandenburg: Im Gegensatz zu den Schwaben würden die Menschen hier Hochdeutsch sprechen – Glück für Storkow.

"Eigentlich hat mir einfach alles hier gefallen"

Bei Bret Brown waren es Reisen, der den Ausschlag erst für Deutschland und dann für Brandenburg gab. Der 26-Jährige kommt aus den USA, aus Colorado, wo er Psychologie und BWL studierte. 2011 machte er Urlaub in der Rhön, wo es ihm gefiel. Er blieb, fand Arbeit in einem Hotel und lernte Deutsch. Dann besuchte er den Spreewald, wo es noch schöner war als in der Rhön. "Eigentlich hat mir einfach alles hier gefallen", erzählt Brown. "Dann bin ich einfach hier geblieben." Seit dem 1. April ist er nun Empfangsmitarbeiter im Spreewaldresort "Seinerzeit" in Schlepzig - einem Ensemble aus Hotel, Wellnessanlage, Biergarten und Brauerei. Ruhig und professionell im weißen Hemd mit schwarzer Weste: Bret Brown passt perfekt ins gehobene Ambiente.

Der 26-jährige Amerikaner Bret Brown ist verliebt in den Spreewald - und wie Goldstaub für die Region (Quelle: rbb/Dominik Lenz)

Der Tourismus im Spreewald boomt, aber es fehlt das Personal

Obwohl er keinerlei Unterlagen dabei hatte, bekam Brown prompt ein Jobangebot, als er im "Seinerzeit" an der Tür klopfte. Schließlich ist der Amerikaner so etwas wie Goldstaub in der Region: jung, gebildet, international. Während der Tourismus im Spreewald boomt, fehlt das Personal für die Gäste: Hotelfachleute, Köche, Service-Kräfte. Und selbst wenn das Personal da ist, gibt es keine Wohnungen. Viele Häuser in der Region stehen leer, ohne verkauft oder vermietet zu werden.

Bret Brown dagegen hat seine Traumwohnung in Lübben gefunden. Dass er sofort in die Gegend zog, ist nicht selbstverständlich: Vor allem die Jungen scheuen meist den Umzug in den zwar schönen, aber eben ruhigen Spreewald mit schlechtem Internet und mäßiger Verkehrsanbindung. Sie pendeln lieber von Berlin, Dresden oder Cottbus. Nicht so Bret Brown: "Ich bin kein Stadtmensch, ich genieß die Ruhe einfach." Ob er immer hier bleiben will? Zunächst will er sein BWL-Fernstudium beenden und dann mal sehen. Zumindest gibt es hier alles was er braucht: nette Menschen, schöne Natur und viel Arbeit.

"Es war schon ein kleiner Kulturschock"

Dennis Ferch kam 2008 der Liebe wegen ins Oderbruch. Eigentlich wollte er gerade mit dem Studium im Ruhrgebiet beginnen. "Wir waren zu dem Zeitpunkt vier Monate zusammen. Ich sagte mir: Komm, ich wag's mal. Ich gebe meinen Studienplatz zurück und wir werden gemeinsam in den Osten gehen – ganz anders als natürlich viele andere." Er folgte seinem jetzigen Mann, der erst in Wriezen als Lehrer, jetzt in Bad Freienwalde als Pfarrer arbeitet. Ein Sprung ins kalte Wasser: "Es war schon, das muss ich zugeben, ein kleiner Kulturschock." Der Unterschied zum immer lauten Ruhrgebiet war gewöhnungsbedürftig für den heute 30-Jährigen: "Als ich das erste Mal hier in der Region geschlafen habe, habe ich gedacht: Wo sind denn die ganzen Geräusche? Es war komplett ruhig - und dunkel."

Bad Freienwalde ist ein Rohdiamant - der aber auch geschliffen werden will

Seit 2010 wohnt Ferch mit seinem Mann im Pfarrhaus Bad Freienwalde. Für sein Studium als Diplomsozialpädagoge pendelte er noch nach Berlin, doch dann tat er eben das Gegenteil von dem, was viele andere gut ausgebildete, junge Menschen hier tun: Er blieb, arbeitet in der Jugendhilfe und fühlt sich wohl in Bad Freienwalde. "Bad Freienwalde hat verdient, Menschen zu haben, die den Rohdiamanten an dieser Stadt sehen und sich dafür einsetzen, dass er nicht nur roh bleibt, sondern auch geschliffen wird." Die Stadt bräuchte mehr solche Menschen, sagt Bürgermeister Ralf Lehmann über Dennis Ferch. Denn die Wanderungsbewegung ist eben genau andersherum: Die Jungen gehen zum Studium oder zur Ausbildung weg aus Bad Freienwalde und kommen mangels Angebot auch nicht wieder. Damit verliert das Oderbruch laut Lehmann aber genau die, die sich engagieren, die etwas bewegen wollen.

Dennis Ferch hat es vom Ruhrpott nach Brandenburg verschlagen. Der 30jährige kam der Liebe wegen nach Bad Freienwalde (Quelle: rbb/Dominik Lenz)

Kein Wunder also, dass der Bürgermeister froh ist über den Bad Freienwalder mit Bochumer Wurzeln. Dennis Ferch engagiert sich vielfach: in der Kirchengemeinde und auf kommunaler Ebene unter anderem als Schiedsmann in der Stadt. "Ich sehe in mir Potenzial, in dieser Stadt einiges zu machen und auch die Stadt voran zu bringen." Nicht nur Bad Freienwalde - viele brandenburgische Städte im ländlichen Raum könnten mehr von solchem Geist gebrauchen. Lesen Sie in Teil 1 der Serie, was ehemalige Brandenburger dazu bringt, in ihre Heimat zurückzukehren. Inforadio sendet in der Woche vom 7. bis zum 11. August jeden Tag eines der Porträts.