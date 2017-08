Audio: Inforadio | 15.08.2017 | André Tonn

Air Berlin stellt Insolvenzantrag - Die Geschichte einer Fluggesellschaft, die nie richtig abhob

15.08.17 | 14:10 Uhr

1991 ging Air Berlin an den Start, um der Lufthansa Passagiere abzujagen. Doch der Plan ging nicht auf. Die Fluggesellschaft schrieb seit 2008 nur ein einziges Mal schwarze Zahlen. Auch der arabische Großaktionär Etihad konnte sie nicht retten. Von André Tonn



Fast ein halbes Dutzend Vorstandschefs hatte Air Berlin. Sie alle versprachen, das Unternehmen flott und profitabel zu bekommen – und sie alle sind gescheitert. Am Dienstag hat die Fluggesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt. Damit der Flugbetrieb vorerst weiter geht, unterstützt die Bundesregierung die zweitgrößte deutsche Airline mit einem Übergangskredit. Auf der längsten Distanz war Joachim Hunold unterwegs. 20 Jahre lang führte der agile und streitbare Geschäftsmann das von ihm 1991 gegründete Unternehmen. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung ist der richtige Zeitpunkt dafür und Hunold nutzt die Chance, mit Air Berlin der etablierten Lufthansa Passagiere abzujagen.

Aber das Konzept geht nicht auf, Air Berlin schreibt keine Gewinne. Erst 2011 sieht Joachim Hunold Licht am Ende des Tunnels. Er setzt alles auf die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens BER: "Wir kommen traditionell sehr stark aus der Touristik, haben in den letzten Jahren ganz konsequent unser Liniennetz aufgebaut – speziell auch im Hinblick auf den neuen Flughafen Berlin. Das sind nun mal starke Investitionen, wo wir dann erst im nächsten Jahr die Früchte ernten werden, wenn der neue Flughafen da ist", sagt Hunold. Doch der Flughafen geht 2011 nicht ans Netz, er bleibt eine Baustelle. Enttäuscht räumt Joachim Hunold seinen Platz an der Spitze der Fluggesellschaft.

2011 steigt der arabische Großaktionär Etihad ein

Ab September 2011 soll es Hartmut Mehdorn richten. Der Auto- und Bahn-Manager bekennt, er habe "ein Faible für die Luftfahrbranche". Allerdings kommt auch er mit seinen Umbauplänen bei Air Berlin nicht weit. Verantwortlich dafür macht er hohe Kosten fürs Flugbenzin und die Kerosin-Steuer: "Wenn diese externen Faktoren nicht wären, dann wären wir eine Super-Airline". Um die Kosten zu senken, wird bei Air Berlin schließlich gespart. Maschinen bleiben am Boden, das Streckennetz wird ausgedünnt. Und Hartmut Mehdorn gibt sich zuversichtlich. "Wir schaffen das. Wir haben eine Branchen-Krise und da sind wir mittendrin. Aber wir kämpfen, und wir sind gut unterwegs." Es kommt aber anders. Die Verluste und Schulden steigen weiter, die Kasse bleibt leer. In dieser Situation verkauft Hartmut Mehdorn die komplette Kundenkartei von Air Berlin an die arabische Fluggesellschaft Etihad. Durch diese einmalige Einnahme schafft es Air Berlin 2012 ein einziges Mal seit 2008 zurück in die schwarzen Zahlen.

Am Ende soll es ein ehemaliger Lufthansa-Mann richten

Auf Hartmut Mehdorn folgt der österreichische Luftfahrtmanager Wolfgang Prock-Schauer. Auch für ihn offenbaren sich die ernsten Probleme, die Air Berlin hat, nur zum Teil: "Wir sind richtig positioniert, es gibt keinen Grund es zu ändern. Wir müssen aber effizienter werden – das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen gewisse Bereiche restrukturieren, das kostet natürlich auch Geld." Geld, das Air Berlin nicht selbst verdient. Immer häufiger springt jetzt der arabische Großaktionär Etihad ein und füllt die Kassen. Neben der Kundendatei erwarb Etihad schließlich 29 Prozent der Anteile an Air Berlin. Als fast nichts mehr hilft, soll es schließlich Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann richten. Offen, so wie wohl kein Air Berlin-Chef zuvor, redet Winkelmann auf einer Telefon-Pressekonferenz Anfang des Jahres 2017 Klartext: "Das Finanzergebnis ist schlecht. Es ist hochgradig unbefriedigend." Doch zu diesem Zeitpunkt helfen offene Worte des Vorstands auch nicht mehr viel. Die Einladung an kooperationswillige Partner gleicht einem Hilferuf. "Wir sind offen für neue Partnerschaften und neue Kooperationen", so Winkelmann. Im Juni verkündete Winkelmann dann, dass noch in diesem Jahr ein Partner gefunden werden müsse.

Die Fluggesellschaft hat fast eine Milliarden Euro Schulden

Mit Air Berlin hat nun eine Aktiengesellschaft einen Insolvenzantrag gestellt, die fast nie schwarze Zahlen erwirtschaftet hat. Dafür steht sie bei ihren Gläubigern mit mehr als einer Milliarde Euro in der Kreide.