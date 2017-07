Bild: rbb/Robin Avram

rbb exklusiv | Pendler in Berlin und Brandenburg - "4.000 neue Park&Ride-Parkplätze wären ein guter Anfang"

04.04.17 | 11:19 Uhr

Die Umgebung vieler S-Bahnhöfe am Stadtrand quillt über vor Pendlerautos. Lange kümmerte sich der Senat nicht darum – doch nun plant Verkehrs-Staatssekretär Holger Kirchner nach Recherchen von rbb|24 die Trendwende. Ein Pilotprojekt hat er schon angeschoben. Von Robin Avram

Wenn die Sonne über Berlin-Buch aufgeht, werden die Straßen rund um den S-Bahnhof zur Nahkampfzone. Hunderte Autofahrer, die im Brandenburger Umland wohnen und in Berlin arbeiten, konkurrieren um einen Parkplatz. Das Ergebnis lässt sich mittags besichtigen: Autos parken auf Grünstreifen, Autos parken im Halteverbot, Autos parken die angrenzenden Wohngebiete voll. Die rund 200 Plätze des Park & Ride-Parkplatzes direkt am S-Bahnhof sind meist schon gegen 6:30 Uhr voll belegt, berichtet der Pendler Manfred Boltzke. Auch rund um den S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf stehen auf einem überfüllten P&R-Parkplatz dutzende Autos mit Brandenburger Kennzeichen im Halteverbot - weil sie einfach keinen regulären Parkplatz mehr gefunden haben. Regelmäßig kommt der Abschleppdienst und setzt die Autos kostenpflichtig um, erzählt ein Verkäufer in einem nahe gelegenen Kiosk. "Dabei haben die armen Pendler ja gar keine andere Wahl, die müssen ja zur Arbeit", schimpft er.

Der P&R-Parkplatz in Berlin-Buch ist meist schon gegen 6:30 Uhr voll belegt

Die nächste Trendwende in der Berliner Verkehrspolitik

Eine Koalition der Willigen könnte nun, getrieben von den dynamisch steigenden Pendlerzahlen, tausenden Brandenburger Pendlern das Leben künftig etwas leichter machen. Der grüne Verkehrsstaatssekretär Holger Kirchner, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und der Brandenburgische Landkreis Barnim arbeiten nach rbb|24-Informationen an entsprechenden Studien und Best-Practice-Projekten. "4.000 bis 6.000 zusätzliche Park & Ride-Plätze wären schon mal ein guter Anfang", sagt Kirchner. Auch neue Buslinien und Rufbusse, die zwischen Umland-Gemeinden und S-Bahnhöfen verkehren, müsse es künftig geben. Es wäre die nächste Trendwende in der Berliner Verkehrspolitik. Denn nicht nur der Radverkehr, auch Park & Ride war dem Senat in der Vergangenheit ziemlich schnuppe.

"Seit zwei Jahren ist es immer schlimmer geworden"

Die Geschichte von Manfred Boltzke erklärt im Kleinen, warum sich das jetzt gerade ändert. Seit zehn Jahren pendelt Boltzke, der in Zepernick direkt hinter der Stadtgrenze wohnt, zu seinem Arbeitsplatz in Berlin-Mitte. Zum S-Bahnhof Röntgental könnte er mit dem Fahrrad fahren – aber in Berlin-Buch beginnt der Tarifbereich AB. Fährt er mit dem Auto nach Buch und ab Buch mit der S-Bahn zur Arbeit, spart er pro Monat 20 Euro beim Pendler-Ticket. Das ging lange gut. "Aber seit zwei Jahren ist es in Buch immer schlimmer geworden mit der Parkplatz-Sucherei", sagt Bolzke. Das Auto lässt er deshalb nicht stehen. Findet er keinen Parkplatz, lenkt er seinen alten Opel eben auf die A114 Richtung Innenstadt. Und reiht sich ein in die wachsende Schar der Autopendler ein, die die Autobahnen immer voller und die Parkplätze in der Stadt immer rarer werden lassen.

Arbeitsgruppe traf sich bereits zwei Mal

Jörg Becker vom ADAC Berlin-Brandenburg fordert deshalb schon seit Jahren: "Der Senat muss endlich dafür sorgen, dass im Stadtgebiet mehr Park & Ride-Parkplätze entstehen". So könnte am S-Bahnhof Buch auf stillgelegten Bahnflächen ein zweiter P&R-Parkplatz entstehen – mit immerhin 200 Plätzen. Auch im geplanten Gewerbe- und Wohngebiet Pankower Tor am S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf könnte ein Parkhaus entstehen, in dem Platz für Pendler wäre, hofft Becker.

Das Problem bislang war nur: Zwar hat der Berliner Senat sich im Jahr 2010 bereit erklärt, mit der Brandenburger Landesregierung darüber zu sprechen, die gemeinsame Park&Ride-Konzeption zu überarbeiten. Aber diese Gespräche verliefen ziemlich einseitig: Weder erklärte Berlin sich bereit, eigene Flächen an S-Bahnhöfen zu P&R-Parkplätzen zu machen, noch überwies es Brandenburg Geld, damit neue P&R-Parkplätze vor den Toren der Stadt entstehen. ADAC-Mann Becker ließ sich davon nicht entmutigen, sondern fing an, eine Ebene tiefer, bei den Baustadträten der Berliner Bezirke, für seine Idee einer länderübergreifenden Kooperation zu werben. Ausgerechnet beim grünen Stadtrat von Pankow, Holger Kirchner, hatte er schließlich Erfolg. Im April 2016 unterzeichnete Kirchner eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Barnim. Zweimal trafen sich seither Fachleute in einer Arbeitsgemeinschaft und entwickelten konkrete Projektideen.

Seit 2001 hat das Land Berlin nur einen einzigen neuen Park&Ride-Parkplatz gebaut

Pankow sucht offenbar noch einen Verkehrsplaner

Für den Landkreis Barnim war die Verkehrsplanerin Christiane Meyer dabei. Aus ihrer Sicht wäre es sehr wünschenswert, die Arbeit in der AG fortzusetzen. "Gerade wenn es unter anderem um zusätzlichen grenzüberschreitenden Busverkehr geht, der Autopendlern das Umsteigen auf den ÖPNV erleichtert, stecken die Tücken im Detail", sagt sie rbb|24.



Auch mache es Sinn, die Planung neuer P&R-Parkplätze in Buch, Heinersdorf und dem Landkreis Barnim miteinander abzustimmen, denn nur gemeinsam könnten die zunehmenden Pendlerströme bewältigt werden. Doch nachdem Holger Kirchner, der laut Meyer "für das Projekt brannte" zum Verkehrsstaatssekretär aufgestiegen ist, ist derzeit noch unklar, wann die Arbeit in der AG fortgesetzt wird.



Der neue Pankower Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) ist offenbar noch dabei, sich in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Genau weiß man es nicht, denn auf Anfrage von rbb|24 lässt er ausrichten, dass er sich derzeit nicht zu dem Projekt äußern will. Auch eine Anfrage Barnims an Kuhn, wann es weitergeht, ist seit rund einem Monat noch unbeantwortet. Aus Kuhns Umfeld ist zu hören, dass das grüne Urgestein, das aus der Wirtschaft in die Verwaltung wechselte, erst noch die vakante Position eines Verkehrsplaners besetzen will, bevor er sich der Sache annimmt.

Kirchner will dran bleiben