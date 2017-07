Mangel an P&R-Plätzen quält Pendler und Anwohner

Wegen des besseren Wohnungsangebots ziehen jedes Jahr tausende Berliner nach Brandenburg. Doch zur Arbeit müssen sie wieder in die Stadt. Immer mehr Pendler drängen auf die Park-&-Ride-Plätze am Stadtrand. Während am S-Bahnhof Mahlsdorf Enge herrscht, baut Strausberg bereits aus. Von Dorett Kirmse