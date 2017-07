Der Zuschauer Berlin Sonntag, 02.04.2017 | 18:25 Uhr

Wenn Pendler dann wenigstens mit dem Regionalexpress pendeln, mag das ja noch in Ordnung gehen. Aber viele werden auch mit dem Auto pendeln, und belasten dadurch die Anwohner in den Berliner Außenbezirken. Ich finde das ziemlich rücksichtslos. Wer meint, aus Berlin ins Umland ziehen zu müssen, sollte darauf achten, einen Schienenverkehrshaltepunkt in der Nähe zu haben. Und wer schon immer im Umland wohnt, und einen Arbeitsplatz in Berlin gefunden hat, sollte ebenfalls prüfen, inwiefern er sein Mobilitätsverhalten so optimieren kann, dass er eben nicht die Leute mit Lärm und Abgasen drangsaliert, die das Pech haben, an einer Hauptein- und Ausfallstraße in einem Berliner Außenbezirk zu wohnen. Als meine Familie hier vor 100 Jahren das Grundstück gekauft hat, war die Nähe zum Bahnhof wichtiges Argument. Heute ersticken wir in Lärm und Abgasen, weil die Leute alle meinen, mit Verbrennern fahren zu müssen.