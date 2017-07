In einem Gesetzentwurf von 2015 hat Die Linke gefordert, bei öffentlichem Bedarf für den Wohnungsbau vom Höchstpreisverfahren beim Verkauf von Bundes-Grundstücken abzuweichen. Die daraufhin eingeführte Verbilligungsrichtlinie reicht aber nicht aus. In Einzelfällen konnten Kommunen von den Vergünstigungen profitieren, das ganze Verfahren ist aber viel zu bürokratisch und viele Kommunen können selbst die reduzierten Kaufpreise nicht stemmen. Wir brauchen mehr öffentlichen Wohnraum anstatt Rendite für Private – am besten so schnell wie möglich.