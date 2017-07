Der Makler empfängt in seinem geräumigen Büro, direkt neben der Mall of Berlin. Ein Stapel Hochglanz-Prospekte liegt schon auf dem Tisch, 113 Wohnungen entstehen gerade in der Genthiner Straße in Tiergarten, "im Herzen der Stadt zwischen dem KaDeWe und dem Potsdamer Platz". So verheißt es die Verkaufsbroschüre für das Ensemble "G40". Die drei Blocks würden "angelsächsische Industrieloft-Architektur" zeitgenössisch interpretieren, in einer Gegend, die an das New Yorker Szeneviertel Soho erinnere. Das hat seinen Preis: im Schnitt 6.500 Euro den Quadratmeter. Der Straßenstrich liegt nur ein paar Meter entfernt.



Den Reporter, der sich in dem Gespräch als Unternehmensberater ausgibt, interessiert: Wenn ich eine "G40"-Wohnung als Kapitalanlage kaufe, wieviel Geld kann ich damit verdienen? Er wolle ganz ehrlich sein, sagt der Makler, ein Mann Mitte 50. Die Zeiten, in denen man in Berlin sehr hohe Renditen erzielen konnte, seien leider vorbei. Aber drei Prozent, die seien auf jeden Fall drin. Rund 50 Käufer hätten schon zugegriffen, fast alle Kapitalanleger. Unternehmer aus China und Russland, Selbstständige aus Süddeutschland. Neulich sei er mit einem Arzt aus Kuwait zum Notar gegangen.

Seine Liste zeigt: Am beliebtesten sind die 1- und 2-Zimmer-Apartments, die kann man auch komplett möbliert erwerben, je nach Lage und Größe für 250.000 bis 350.000 Euro. Auf der Bank wirft so ein Betrag heutzutage ja kaum noch Zinsen ab. Die Penthouses in den oberen Etagen kosten bis zu 1,2 Millionen Euro. Sie sind fast alle noch zu haben.