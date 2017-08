"Wir verfehlen unsere eigenen, ambitionierten Klimaziele", sagte der Linken-Abgeordnete Leohr, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, am Montag in Potsdam. Dies betreffe aber nur wenige Jahre, betonte er.

Nach der SPD in Brandenburg rückt nun offenbar auch die Linke von den Klimaschutzzielen ab, die beide Koalitionspartner 2014 beschlossen hatten. Demnach sollte bis 2030 in Brandenburg 72 Prozent weniger Kohlendioxid ausgestoßen werden als noch 1990 - dieses Ziel ist der Parteispitze zufolge nun aber nicht mehr zu halten. Realistisch sei nun ein Minus von 60 Prozent im Vergleich zu 1990, heißt es laut dpa jetzt in einem Papier, das von Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers, dem Parlamentarischen Geschäftsführer Thomas Domres und dem Wirtschaftsexperten Matthias Loehr ausgearbeitet wurde.

Den neuen Kurs begründet die Linken-Fraktionsspitze offenbar unter anderem mit dem abgeblasenen Neubau eines effizienteren Kohlekraftwerks.



Der Brandenburger Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte der "SZ", dass die ehrgeizigen Ziele so nicht zu erreichen seien: "Die Zahlen sind nun mal so. Daran kommen wir nicht vorbei." Man müsse über den Energieplan des Landes neu beraten. Das könne man aber erst nach der Bundestagswahl, wenn klar sei, welche Rahmenbedingungen die nächste Bundesregierung in der Energiepolitik setze.



Loehr sagte, es gebe noch keinen Beschluss. Zunächst werde nach der Sommerpause innerhalb der Linke und auch mit der SPD darüber diskutiert, an welchen Stellen man womöglich noch nachsteuern könne.