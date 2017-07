Mehr Industrie, mehr Verkehr, länger Braunkohle - Brandenburg weicht Klimaziele deutlich auf

15.07.17 | 17:22 Uhr

Brandenburgs Regierung geht beim Klimaschutz einen Schritt zurück. Die gesteckten Ziele zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes sind nicht zu erreichen, sagt Wirtschaftsminister Gerber (SPD) - und das aus gleich mehreren Gründen.



Das Braunkohleland Brandenburg will seine Ziele für den Klimaschutz für das Jahr 2030 senken. Statt den Kohlendioxidausstoß um 72 Prozent zu reduzieren im Vergleich zum Jahr 1990, solle jetzt nur noch ein Minus von 55 bis 62 Prozent angestrebt werden. Der Potsdamer Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht des Magazins "Der Spiegel". Die neue Energiestrategie des Landes werde gerade innerhalb der rot-roten Landesregierung abgestimmt.



Gerber nannte dem Magazin als einen der Gründe, dass ein Neubau des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde in der Lausitz mit einer Speichertechnik für Kohlendioxid nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Auch werde das bestehende Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde länger laufen als in der alten Energiestrategie vorgesehen. Ein weiterer Grund ist dem Ministerium zufolge, dass die Industrie sich besser entwickelt habe als erwartet, und der Verkehr stärker gewachsen sei als geplant. Mit dem neuen Ziel von zumindest 55 Prozent bis 2030 liege man nun auf dem gleichen Niveau wie die Pläne des Bundes.

Grüne: Senkung unverantwortlich und erinnert an Trump

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky kritisierte die Senkung als unverantwortlich. "Minister Gerber will offenbar in die Fußstapfen Donald Trumps treten nach dem Motto 'Braunkohlewirtschaft zuerst - was kümmert uns das Klima?'", erklärte sie in einer Mitteilung. Die Landesregierung riskiere damit auch die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung bei der Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz. Diese Finanzmittel seien an die Unterstützung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geknüpft.

Energiewende ohne Vision

Erst am Donnerstag hatte auch die heftige Kritik eines Wissenschaftlers an der Energiepolitik der Landesregierung für Aufmerksamkeit gesortgt. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, sagte, Brandenburg agiere visions- und verantwortungslos bei der Gestaltung der Energiewende. "Es geht hier um mehr als ein bisschen Kostenverschiebung und Arbeitsplätze. Es geht um die Zukunft unseres Planeten." Quaschning forderte einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis spätestens 2040: "Wenn wir es wirklich wollen und die Verantwortung für unsere Kinder ernst meinen, dann können wir das durchaus in zehn bis 20 Jahren hinkriegen", so der Wissenschaftler. Bei den aktuellen politischen Gegebenheiten und dem Tempo dauere es dagegen mehr als 100 Jahre. "Wir müssen das Tempo einfach verfünffachen", so Quaschning. Anbieter von erneuerbaren Energien klagen zudem unter mangelnde Unterstützung seitens der Brandenburger Landesregierung.



Sendung: Inforadio, 15.07.2017, 15.40 Uhr