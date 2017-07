Dies seien zunächst nur Überlegungen des Wirtschaftsministeriums, erklärte der energie- und umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Thomas Domres, am Sonntag. "Ob es die gemeinsame Sichtweise in der Koalition und in der Regierung sein wird, ist offen und wird erst nach einem Beteiligungs- und Diskussionsprozess festgelegt."

In Brandenburgs rot-roter Koalition zeichnet sich ein Streit um die Klimaschutzpläne ab. Die Linke widersprach am Sonntag der Darstellung des SPD-geführten Wirtschaftsministeriums, wonach das Land die Ziele für das Jahr 2030 absenken werde.

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) hatte am Vortag einen Bericht des Magazins "Der Spiegel" bestätigt, wonach die Ziele für den Kohlendioxidausstoß bis 2030 von minus 72 Prozent im Vergleich zu 1990 auf minus 55 bis 62 Prozent abgeschwächt werden sollen. Hintergrund sei unter anderem eine länger als ursprünglich geplante Laufzeit des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde in der Lausitz.

Die Ankündigung Gerbers wurde von der Grünen-Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky harsch kritisiert. "Minister Gerber will offenbar in die Fußstapfen Donald Trumps treten nach dem Motto 'Braunkohlewirtschaft zuerst - was kümmert uns das Klima?'", erklärte sie in einer Mitteilung. Die Landesregierung riskiere damit auch die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung bei der Gestaltung des Strukturwandels in der Lausitz. Diese Finanzmittel seien an die Unterstützung der Klimaschutzziele der Bundesregierung geknüpft.

Schon bei der Verabschiedung des Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung stand Brandenburg auf der Bremse, und erreichte schließlich, dass der Plan an einigen Stellen verwässert wurde. Nicht verhindern konnte die kohlefreundliche Landesregierung allerdings, dass laut Klimaschutzplan im Jahr 2018 eine Kommission einberufen wird, die Vorschläge für den Braunkohle-Ausstieg und den begleitenden Strukturwandel machen soll. Der Initiator dieser Kommission, der Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums Reiner Baake (Grüne), hatte gesagt, dass das letzte Braunkohle-Kraftwerk vermutlich zwischen 2040 und 2045 vom Netz gehen werde.