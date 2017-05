Braunkohle-Gegner haben am Montagvormittag in Cottbus eine einwöchige Radtour durch die Lausitz gestartet. Unter dem Titel "Lausitzcamp" [lausitzcamp.de] wollen bis zu 80 Umweltaktivisten Orte besuchen, die vom Kohle-Abbau betroffen sind. Die Teilnehmer möchten damit für den Kohleausstieg und einen Strukturwandel werben.



Zunächst ist am Montag eine Tour nach Welzow und Proschim geplant, dabei soll unter anderem am Aussichtspunkt des Tagebaus Welzow Halt gemacht werden. In den folgenden Tagen fahren die Teilnehmer des mobilen Protestcamps unter anderem nach Guben, um dort mit polnischen Braunkohle-Gegnern zu diskutieren. Die Tour führt auch zum Tagebau Jänschwalde und von dort am Sonntag zurück nach Cottbus. An den verschiedenen Orten sind Vorträge, Diskussionsrunden oder Filmvorführungen rund um das Thema Energiewende geplant.