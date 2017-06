1,23 Milliarden Euro zusätzlich sollen bis zum Jahr 2022 in die Sanierung von früheren Kohle-Abbaugebieten fließen. Diesen Deal wollen Bund und mehrere ostdeutsche Bundesländer am Freitag besiegeln. Zeitgleich ist in Cottbus Spatenstich für ein Ostsee-Einlaufbauwerk.

Für die Sanierung der Braunkohle-Tagebaugebiete in Ostdeutschland fließt in den kommenden Jahren ein zusätzlicher Milliardenbetrag - am Freitag wollen Bund und Länder ein entsprechendes Abkommen offiziell unterzeichnen. Dazu kommen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sowie die Ministerpräsidenten der Ländern am Mittag in Berlin zusammen. Zeitgleich startet in Cottbus die Sanierung einer stillgelegten Braunkohle-Grube.