Gerber will an Braunkohle als Brückentechnologie festhalten

Die Brandenburger Landesregierung hält die Braunkohle für die Energiegewinnung weiterhin für unverzichtbar. Die erneuerbaren Energien seien noch weit davon entfernt, die Energieversorgung zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Mittwochabend bei einem Themenabend in der Brandenburgischen Landesvertretung in Berlin.