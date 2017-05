Audio: Antenne Brandenburg | 09.05.2017 | Dominik Lenz

Studie von Greenpeace Energy - Sonne soll Braunkohle-Jobs ersetzen

09.05.17 | 20:57 Uhr

Mit einer neuen Studie will Greenpeace für den Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz werben. Gleichzeitig präsentiert der hauseigene Stromanbieter einen neuen Tarif, mit dem Jobs in der Solarbranche geschaffen werden sollen. Wirtschaftsminister Gerber hält nicht viel von den Vorschlägen.



Durch den Ausbau erneuerbarer Energien könnten einer Studie zufolge genug Arbeitsplätze entstehen, um die Braunkohle-Jobs von zwei großen deutschen Tagebauregionen vollständig zu ersetzen. In Brandenburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen bestünden "ausreichend Potenziale", um die im Jahr 2030 noch vorhandenen 8.400 Arbeitsplätze in der Lausitz und im Rheinischen Revier zu kompensieren, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Auftrag des Ökostromanbieters Greenpeace Energy zeigt.

Einen Großbetrieb nicht durch einen Großbetrieb ersetzen

Im Lausitzer Revier in Brandenburg und Sachsen geht es laut IÖW um den Ersatz für 3.900 Braunkohlearbeitsplätze, im Rheinischen Revier um 4.500 Jobs. Durch den Ausbau von Solar- und Windenergie könnte in den jeweiligen Bundesländern eine entsprechende Zahl an Arbeitsplätzen entstehen, allerdings komme es dabei auch auf die Art und Weise der Umsetzung an, betonen die Forscher. Bei Politikern sollte in Bezug auf die Wirtschaftsförderung ein generelles Umdenken einsetzen, sagt Professor Ernst Hirschel vom IÖW dem rbb, denn in der Lausitz wurde jahrzehntelang ausschließlich auf einen einzigen Industriezweig gesetzt. "Die Region heute ist abhängig von einem Industriezweig und einen Ersatzzweig in dieser gleichen Größenordnung zu suchen, würde sie weiterhin verwundbar lassen", so Hirschel. Er empfiehlt den Politikern nicht auf einen neuen Großbetrieb zu setzen, sondern mehrere kleinere Photovoltaikanlagen und Windkraftanbieter anzulocken.



Wirtschaftsminister sieht Photovoltaik nicht als Heilsbringer

Die enge Einbindung regionaler Akteure ist der Studie zufolge "essenziell". Nur so könnte vor Ort Beschäftigung entstehen und die Wertschöpfung in den Regionen verbleiben, etwa durch dort anfallende Steuereinnahmen oder durch die Stärkung der lokalen Wirtschaft aufgrund der gezahlten Gehälter. Um den Strukturwandel in den Braunkohlefördergebieten zu unterstützen, bietet der Ökostromanbieter Greenpeace Energy ab sofort einen neuen Solarstrom-Tarif an. Dieser enthält einen Förderbeitrag für den Bau neuer Photovoltaikanlagen in den drei großen deutschen Tagebauregionen, dem Lausitzer, dem Mitteldeutschen und dem Rheinischen Revier. Der vollständige Ausstieg aus der Braunkohle bis 2030 sei notwendig, um die deutschen Klimaziele zu erreichen, erklärte Greenpeace Energy.

Für Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ist die mitgelieferte Studie deshalb nicht mehr als ein Werbegag. "Wir wissen ja, dass im Bereich der Photovoltaik nicht so viel Geld verdient wird, wie in anderen Branchen", sagte Gerber gegenüber Antenne Brandenburg. "Auch die Löhne sind sehr viel geringer. Insofern kann das ein kleiner Baustein sein. Aber dass das jetzt der Durchbruch wäre, halte ich vollkommen unangemessen."

