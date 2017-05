In Jänschwalde sollen Seen und Windkraftwerke entstehen

Der Tagebaubetreiber LEAG hat am Dienstag Pläne für die Rekultivierung im Revierbereich Jänschwalde vorgestellt. Demnach sollen drei Seen in den Bereichen Heinersbrück, Jänschwalde Ost und südlich von Taubendorf entstehen. Der Tagebaubetreiber geht davon aus, dass die Braunkohlenförderung im laufenden Tagebau Jänschwalde voraussichtlich etwa 2023 endet.

Das brandenburgische Wirtschaftsministerium stellte sich am Dienstag hinter das neue Revierkonzept von LEAG. Im März hatte das Unternehmen angekündigt, Jänschwalde nicht zu erweitern und Welzow-Süd vorerst auf Eis zu legen. Damit hatte der Vattenfall-Nachfolger die Pläne des vorigen Gruben-Eigentümers deutlich eingedampft. Für die Grube müssten drei Dörfer mit rund 900 Einwohnern umgesiedelt werden.



Als Konsequenz aus der abgesagten Erweiterung Jänschwaldes soll nun auch das

Braunkohlenplanverfahren beendet werden. "Wir werden das Planverfahren einstellen", kündigte Klaus-Otto Weymanns von der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg am Dienstag in der Sondersitzung des Braunkohlenausschusses an.