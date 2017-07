Die LEAG hat ihre Pläne für das Braunkohle-Revier in der Lausitz vorgestellt, doch ob der Tagebau in Welzow-Süd erweitert wird, ist weiter offen. Grüne und BUND fordern ein Ende der Hängepartie. Birgit Zuchold, Bürgermeisterin von Welzow, wirkt fast schon resigniert.

Am Donnerstagabend hatte der Braunkohle-Betreiber LEAG seine Pläne für das Revier in der Lausitz bekanntgegeben, am Tag danach gehen die Meinungen über die Bedeutung und die Folgen der Entscheidung weit auseinander. Der Energiekonzern, ein Tochterunternehmen des tschechischen EPH-Konzerns, hatte am Donnerstag angekündigt, den Tagebau in Jänschwalde nicht zu erweitern. Wie es in Welzow-Süd weitergeht, soll allerdings erst in drei Jahren entschieden werden - in Abhängigkeit von der energiepolitischen Entwicklung.

Für die Bürgermeisterin von Welzow ist diese Vorstellung nur schwer zu ertragen. Birgit Zuchold (SPD) forderte die Bürgerinnen und Bürger der bedrohten Ortschaften daher auf, weiter an die Zukunft zu glauben: "Tun Sie alles an Ihren Grundstücken, investieren Sie, leben Sie!" - so der Appell der SPD-Politikerin am Freitag im rbb.

Sollte ab 2020 weiterer Bedarf an Braunkohle-Verstromung bestehen, könnten die Erweiterungspläne für Welzow-Süd wieder aus der Schublade geholt werden. Denn die brandenburgische Landesregierung hat diese bereits genehmigt. Die Menschen in Welzow und Proschim müssten dann umgesiedelt werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßte die LEAG-Entscheidung. Er sei "froh über diese Nachricht" - denn sie bedeute Sicherheit für die Beschäftigten, sagte Woidke dem rbb am Freitag. Auch die Menschen am Rande des Tagebaus in Jänschwalde könnten nun aufatmen, weil sie nicht mehr von Umsiedlung bedroht seien. Andererseits müsse die Landesregierung nun noch intensiver daran arbeiten, "industrielle Alternativen" zu entwickeln. In den vergangenen Jahren habe es im Bereich der konventionellen Energieträger eine "große Verunsicherung" gegeben. Es sei daher nachvollziehbar, dass ein Investor vorsichtiger agiere, sagte Woidke dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell.

Auch das Bündnis Klima-Allianz fordert jetzt deutliche Signale von der Bundesregierung. "Der Investor glaubt immer weniger an die Zukunft der Braunkohle - im Gegensatz zur Landesregierung", sagte Axel Kruschat vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Freitag dem rbb. Es sei "überhaupt nicht zumutbar", dass die Menschen in Welzow und Proschim jetzt noch drei Jahre auf eine Entscheidung warten müssten.

Die Brandenburger Grünen-Politikerin Annalena Baerbock beklagte dagegen, dass die LEAG die Entscheidung über den Tagebau Welzow-Süd II offen gelassen habe und forderte ein endgültiges Aus. Den Menschen in der Region sei eine weitere Hängepartie nicht zuzumuten, sagte die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion am Freitag dem rbb. Baerbock forderte die Bundesregierung auf, endlich einen klaren Zeitplan für den Kohleausstieg vorzulegen.

Der Tagebau in Jänschwalde wird nicht erweitert, in Welzow liegt die Ausweitung auf Eis. Ein strukturelles Problem am Industriestandort Brandenburg sieht Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) jedoch nicht. Die Gesamtentwicklung sei positiv.

Deutlichere Worte fand die Welzower Stadtverordnete Hannelore Wodtke. Seit Jahren würden die Bürger nur belogen, vertröstet und hingehalten, so die Vorsitzende des Umweltausschusses in der Stadtvordnetenversammlung. "Es ist unverantwortlich, dass die jahrelange Zitterpartie weiter anhalten soll und die Menschen in Welzow zu einem Spielball von Interessen tschechischer Finanzspekulanten degradiert werden." Die LEAG ist Teil des tschechischen EPH-Konzerns, der vor rund einem halben Jahr die Braunkohlesparte von Vattenfall übernommen hatte.

"Die Klimaziele geben einen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung klar vor", erklärte Stefanie Langkamp von der Klima-Allianz Deutschland. Das bedeute, dass sogar die genehmigten Tagebaue stark verkleinert werden müssten. Weder Welzow Süd II noch die Teilerweiterung des sächsischen Tagebaus Nochten II in könnten jemals umgesetzt werden, so Langkamp. CDU und SPD müssten deutlich machen, dass neue Tagebaue oder Tagebauerweiterungen in Deutschland nicht mehr möglich seien. Je später das geschehe, desto höher sei die Gefahr, dass es zu Strukturbrüchen komme und Dörfer und Wirtschaftsstrukturen für immer zerstört würden, mahnte Langkamp.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) will vom Tagebau Welzow-Süd nicht abrücken. Es sei nach wie vor notwendig, dort an den Plänen zur Erweiterung festzuhalten, sagte er am Freitag im rbb. Es gebe die energiewirtschaftliche Notwendigkeit für diesen Tagebau, weil die erneuerbaren Energien noch nicht so weit seien, wie viele das gerne hätten. Gerber forderte den Bund auf, mehr für die Lausitz zu tun, beispielsweise durch die Ansiedlung staatlich geförderter Wissenschaftseinrichtungen wie der Fraunhofer- und der Max-Planck-Gesellschaft. Im Juni werde es in der Lausitz eine gemeinsame Kabinettssitzung mit der sächsischen Landesregierung geben, bei der inhaltliche aber auch finanzielle Forderungen an die Bundesregierung formuliert werden sollen.



Der Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburgs kündigte eine Sondersitzung an, um sich über die Pläne des Tagebaubetreibers Leag informieren zu lassen. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Das Potsdamer Wirtschaftsministerium erklärte, die neuen Pläne genau zu prüfen. "Die Ergebnisse werden in die Weiterentwicklung der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg einfließen", kündigte Gerber an. Am Vormittag hatte der Wirtschaftsminister auf einer Betriebsversammlung in Cottbus gesagt, die LEAG habe sich für viele Jahre zur Braunkohleverstrohmung bekannt. Das bedeute Stabilität für die Region.