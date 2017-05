In der Nähe von Spremberg ist die Spree braun. Eisenflocken schwimmen im Wasser und setzen sich in dicken Schichten auf dem Boden ab.

Und das Sulfat ist auf dem Weg nach Berlin: Die Werte am Wasserwerk Friedrichshagen stiegen jahrelang an: Seit 2014 wurde der Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 230 mg/l in der Spree immer wieder überschritten, zuletzt im Januar 2017. Teilweise wurden Werte von mehr als 300 mg/l gemessen. Im Trinkwasser, das die Wasserbetriebe bereitstellen, stieg der Sulfatgehalt auch an - die Grenzwerte werden bisher aber eingehalten.

Die Umweltschützer berufen sich auf die europäische Wasserrahmenrichtlinie und das deutsche Wasserhaushaltsgesetz. Danach ist eine Verschlechterung der Wasserqualität verboten: Es geht um chemische Verschlechterungen, also darum, ob und welche Schadstoffe in welcher Menge enthalten sind. Es geht aber auch um ökologische Verschlechterungen, zum Beispiel wenn Tier – oder Pflanzenarten vernichtet werden.

Die Klage gegen das Land ruht allerdings derzeit beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, da ein ähnliches Verfahren in Sachsen anhängig ist und man auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig wartet.

Die Hamburger Anwältin Roda Verheyen kämpft international gegen Umweltverstöße. Sie vertritt Greenpeace, den BUND und die Grüne Liga in einer Klage gegen das Land Brandenburg seit 2015. Sie wollen damit erreichen, dass der Braunkohleplan, auf dessen Grundlage der neue Tagebau Welzow II genehmigt wurde, zurückgezogen wird. Verheyen glaubt, dass die rechtlichen Aussichten gut seien, neue Tagebaue in Brandenburg zu verhindern. „Aus meiner Sicht hat Brandenburg gegen Wasserrecht verstoßen“, sagt sie dem rbb. Man könne nicht dulden, dass die Gewässer noch mehr belastet würden.

Das Brandenburger Umweltministerium sieht zwar das Problem, fühlt sich aber trotzdem im Einklang mit dem Gesetz. In einem Schreiben an den rbb heißt es, der Wasserzustand sei zwar nicht in Ordnung, aber für Brandenburg gelte eine Ausnahmegenehmigung.

Zur Begründung heißt es: "Die betroffenen Wasserkörper sind aufgrund des Braunkohlebergbaus bereits historisch in ihrer Struktur, in ihrem Wasserhaushalt und in ihrem Stoffhaushalt gegenüber dem natürlichen Zustand verändert. Dabei haben sich teilweise wasserwirtschaftliche Verhältnisse eingestellt, die einer Zielerreichung in dem von der Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen Zeitrahmen entgegenstehen und deshalb einer Ausnahme auf Grundlage der WWRL (Wasserrahmenrichtlinie) –Bestimmungen bedürfen."

Zu gut deutsch: Das Wasser wurde in der Vergangenheit derart belastet, dass es gar nicht mehr vollständig gesäubert werden kann. Deshalb bedarf es einer Ausnahmegenehmigung.