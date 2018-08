Sophia Kembowski/dpa Bild: Sophia Kembowski/dpa

Do 23.08.2018 | 18:30 | zibb

Kinder unterzuckern leichter als Erwachsene - Pausensnacks für die Schule

Kinder brauchen gutes Essen: ein Schultag ist lang, sie wollen lernen und bewegen sich viel. Was sollte und was darf hinein in eine Brotbox?! Was Ist wichtig für eine gute Ernährung während eines Schultags?