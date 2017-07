Der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, Anis Amri, stand laut einem Medienbericht in direktem Kontakt zur Spitze der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Das geht nach "Spiegel"-Recherchen aus einem Hinweis aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an deutsche Sicherheitsbehörden vom 8. Januar dieses Jahres hervor.