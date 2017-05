Mit den Entwicklungen wird sich am Donnerstag das Abgeordnetenhaus in einer Aktuellen Stunde befassen. Die Vorwürfe werden zu Beginn der Plenarsitzung in einer Aktuellen Stunde diskutiert und nicht wie ursprünglich geplant in einer Fragestunde. Darauf hatten sich alle sechs Fraktionen im Abgeordnetenhaus verständigt.



Der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja will damit auch die Rolle des ehemaligen CDU-Innensenators Frank Henkel beleuchten. Czaja forderte Henkel auf, in der Debatte zur Aufklärung beizutragen. Der November 2016 fiel noch in Henkels Amtszeit als Innensenator.