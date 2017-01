Brief an Berliner Innensenator

Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey will die Schließung der umstrittenen Al-Nur-Moschee vorantreiben. Das vor zwei Jahren angekündigte Prüfverfahren sei vernachlässigt worden, schrieb die SPD-Politikerin jetzt an den neuen Innensenator.

Die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, fordert in einem Brief an Innensenator Andreas Geisel (beide SPD), die Schließung der umstrittenen Al-Nur-Moschee voranzutreiben. Sie sei nach wie vor der Ansicht, dass der Staat hier konsequent reagieren und der Verbreitung menschenunwürdiger Hasspredigten Schranken setzen müsse, schrieb Giffey in einem Brief an den neuen Innensenator, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Aus der Innenverwaltung hieß es laut epd: "Wir nehmen die Sache sehr ernst, geben zu Vereinsverboten aber generell keinen Kommentar ab".