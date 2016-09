Auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh warnte vor einem "Weiter so". Die SPD habe den Status als Volkspartei vielerorts verloren, schrieb Saleh im Tagesspiegel (Dienstagsausgabe). Vielmehr seien die Sozialdemokraten zu einer "Staatspartei" geworden. Während des Wahlkampfs sei ihm aufgefallen, dass die "Leute einen nicht mehr als Sozi aus der Nachbarschaft ansehen", schrieb Saleh in dem Artikel. Zudem lobte er Müllers Vorgänger, Klaus Wowereit, dem es gelungen sei, durch seine Art, die Kluft zwischen den Menschen zu überbrücken.

Wowereit selbst, der sich nur noch selten zum politischen Geschehen in Berlin äußert, bezeichnete derweil im rbb die mögliche rot-rot-grüne Koalition als Chance für die Stadt. Entscheidend sei ein Klima des Vertrauens, sagte er radioBerlin 88,8. Unterschiedliche Kräfte brächten unterschiedliche Erfahrungen ein, deshalb müsse man kompromissbereit sein und daran denken, wie die Stadt in den nächsten Jahren vorangebracht werden kann.



Die Spitzen von SPD, Linken und Grünen hatten ihren Parteien am Montag die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen empfohlen. Am 27. Oktober soll das neu gewählte Abgeordnetenhaus zum ersten Mal zusammentreten. Eine neue Regierung könnte im November oder in der ersten Dezemberhälfte zusammentreten. Müller peilt den 8. Dezember an.