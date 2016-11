Surfing in the Rain

Im strömenden Regen schaltete Senatssprecher Schodrowski am Brandenburger Tor die ersten 100 kostenlosen WLAN-Hotspots frei. So richtig flüssig lief es nicht in den ersten Minuten - aber die mit der Umsetzung beauftragte Firma ABL gab tiefe Einblicke, warum Zukunftsprojekte in der Hauptstadt so lange dauern. Von Robin Avram