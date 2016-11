Bei den Gesprächen zwischen SPD, Linken und Grünen in Berlin stand am Dienstag das Thema Mobilität auf der Agenda. Dabei haben sich die möglichen Koalitionäre offenbar darauf verständigt, das Parken innerhalb des S-Bahn-Rings grundsätzlich gebührenpflichtig zu machen. Das berichtet der "Tagesspiegel" in seiner Online-Ausgabe. Damit würde das kostenfreie Parken in der Innenstadt der Vergangenheit angehören.