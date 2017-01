Das Wetter bis morgen früh

In der Nacht in der Osthälfte noch einzelne Schneeschauer möglich. Ansonsten bei geringer Bewölkung und längeren klaren Phasen überwiegend trocken. Tiefstwerte zwischen -7 und -13°C, in Berlin rund -8 bis -10°C. Dazu anfangs mäßiger, im Verlauf aber allmählich abschwächender Wind aus nordwestlichen Richtungen.