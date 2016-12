Mickel Freitag, 30.12.2016 | 08:44 Uhr

...und Sie ("Icke")nehmen natürlich sofort an, dass die Schilderungen dieses Menschen zu 100 % der Wahrheit entsprechen und sich alles haargenau so zugetragen hat. Wenn tatsächlich etwas daran wäre, hätte er als erstes Strafanzeige erstatten sollen. Ansonsten halte ich solche Äußerungen im Nachhinein gegenüber eine ausländischen Zeitung eher für unglaubwürdig.

Der Bericht hier ist ohnehin vermutlich noch stark eingekürzt, so dass mir jedenfalls überhaupt nicht klar ist, was sich in welcher Reihenfolge zugetragen haben soll.