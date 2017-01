Nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche wussten Familien offenbar bis zu 72 Stunden nicht, ob ihre Angehörigen unter den Toten sind. Das sagte Berlins Opferbeauftragter Weber am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Er schilderte Mängel bei der Betreuung von Verletzten und Hinterbliebenen.

Kritisiert worden sei aber nicht menschliches Versagen, sondern eine Überlastung der Beamten. Weber regte deshalb eine mobile Zentralstelle für Opferfragen an. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) kündigte an, er werde sich darum kümmern. Behrendt versprach außerdem eine schnelle Bearbeitung von Entschädigungs-Anträgen. Bisher lägen 22 Anträge beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) vor, sagte der Senator.

Mindestens neun Schwerverletzte werden nach dem Anschlag noch in Krankenhäusern behandelt. Der Opferbeauftragte Weber sagte, ein Arzt habe erklärte, eine ganze Anzahl von ihnen müsste mit bleibenden Schäden rechnen.

Bei dem Anschlag am 19. Dezember war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt bei der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte mehr als 50. Vier Tage später wurde er bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen. Zuvor hatte sich Amri in einem Video zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.