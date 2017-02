Zwei der drei festgenommenen Terrorverdächtigen in Berlin hatten offenbar Kontakt mit dem Attentäter Anis Amri und der Terrormiliz IS. Einer von ihnen sei faktisch für die Abläufe in der Fussilet-Moschee veranwortlich gewesen, so die Berliner Staatsanwaltschaft.

Der 26-Jährige saß seit Anfang Januar wegen Betrugsverdachts in Haft. Er soll Sozialleistungen erschlichen haben und laut sächsischem Innenministerium in Deutschland mit 19 verschiedenen Identitäten unterwegs gewesen sein. Am 18. Dezember, am Abend vor dem Attentat am Breitscheidplatz, soll er sich mit Amri in einem Lokal am Gesundbrunnen zum Abendessen getroffen haben. Laut Bundesanwaltschaft konnte dem Tunesier eine Mitwisserschaft an den Anschlagsplänen Amris allerdings nicht nachgewiesen werden.