Die Berliner Grünen haben als erste Partei dem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag zugestimmt. Bei einem Parteitag am Samstag in Kreuzberg votierten fast alle Delegierten für das Regierungsprogramm und die drei designierten Senatoren. Das neue Führungs-Duo erhielt nicht ganz so viel Zuspruch.