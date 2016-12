Bildungssenatorin: Sandra Scheeres (SPD)

Sandra Scheeres (46) kennt sich in ihrem Bereich aus - sie war schon im Vorgängersenat Bildungssenatorin. Den Wissenschaftsbereich muss sie in dieser Legislaturperiode jedoch an den Regierenden Bürgermeister abgeben. Die gebürtige Düsseldorferin hat Pädagogik studiert und ist ausgebildete Erzieherin. Der SPD gehört sie seit 1993 an. Bei der Berlin-Wahl 2006 konnte sie in ihrem Wahlkreis in Pankow ein Direktmandat erzielen. Bis Oktober 2016 saß sie im Abgeordnetenhaus.

Staatssekretäre: Sigrid Klebba, Mark Rackles