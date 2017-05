Doch die Abgeordneten im Hauptausschuss wollten auch wissen: In welchen Kiezen müssen sich Anwohner darauf einstellen, dass Parkplätze wegfallen? Nun ist klar: An insgesamt 21 Straßen quer durchs ganze Stadtgebiet soll das der Fall sein. Diese Übersichtskarte zeigt, wo genau.

Die insgesamt 91 Einzelprojekte für den Radverkehr sollen bald begonnen werden, großteils noch in diesem Jahr. Wo genau, hat die Verkehrsverwaltung nun dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mitgeteilt. Im März hatte dieser Ausschuss 20 Millionen Euro für die Projekte freigegeben . Das Geld fließt hauptsächlich für neue Radwege und Wegweiser an Straßen, anderswo sollen marode Radwege saniert und Nebenrouten asphaltiert werden.

Bei zwölf weiteren Straßen rechnet die Verwaltung mit einem Wegfall von Parkplätzen in "begrenzter" Anzahl. Und bei sieben Straßen nur mit "marginalen" Auswirkungen. Doch was ist eine "begrenzte" Anzahl? Wenn 5 von 100 Parkplätzen wegfallen? Oder 20 von 100? Für die betroffenen Anwohner macht das einen großen Unterschied.

Den größten Parkparkplatz-Schwund erwartet die Verwaltung demnach an der Gensinger Straße in Lichtenberg, hier sollen Parkplätze "teilweise deutlich" reduziert werden. Auch an der Südseite der Neuköllner Hausenheide sollen offenbar in größerem Umfang Parkplätze wegfallen.

Was in Wohngebieten passsiert, wenn Parkplätze neuen Radwegen weichen müssen, lässt sich im Victoriakiez in Kreuzberg besichtigen. Dort fielen an der Dudenstraße für einen so genannten Schutzstreifen - also einen Radweg, der mit gestrichelter weißer Farbe auf der Straße markiert wird - rund 20 Parkplätze weg. Weil der Parkdruck im Kiez so groß ist, stellen viele Anwohner ihre Autos Abends weiterhin auf dem Radweg ab. Seit Dezember lässt die Polizei die Autos nun regelmäßig abschleppen - doch die Zahl der abgeschleppten Falschparker nimmt kaum ab, wie der Leiter des dortigen Polizeiabschnitts vorige Woche dem Tagesspiegel sagte.

"Kein Wunder", meint Jörg Becker vom ADAC. Schließlich seien viele Anwohner nun einmal auf ihre Autos angewiesen und wollen sie nicht verkaufen. "Man muss Anwohnern auch eine Alternative bieten, wenn Parkplätze wegfallen", fordert er. So könnte der Senat Betroffenen vergünstigtes Parken in angrenzenden Parkhäusern oder auf nicht ausgelasteten Supermarkt-Parkplätzen ermöglichen. "Eine interessante Idee", nennt das der Sprecher der Verkehrsverwaltung. Also offenbar eine Idee, auf die die Verwaltung selbst noch nicht gekommen ist.