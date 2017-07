Stimmen die Bürger per Volksentscheid für ein Gesetz, gilt es und hat denselben Stellenwert, als wäre es von der gewählten Vertretung beschlossen worden. Grundlage für Volksbegehren und Volksentscheid ist in diesem Fall allerdings eben kein ausformulierter Gesetzentwurf - wie beim Tempelhofer Feld oder zur Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben. Vielmehr geht es um einen eher allgemein formulierten Auftrag an den Senat, "sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern." Wie verbindlich ein solches Votum der Bevölkerung für die Politik wäre, ist offen.

Daher machen die Berliner Grünen der FDP den Vorwurf "mit den Gefühlen der Menschen in dieser Stadt" zu spielen. Die Partei gaukele den Menschen vor, sie hätten am 24. September wirkliche Entscheidungsmacht über die Frage der Offenhaltung oder nicht. Inzwischen hat sich auch eine große Mehrheit der Berliner CDU für eine Fortsetzung des Flugbetriebs in Tegel ausgesprochen.