Recherchen von rbb und PNN - Kriminelle Fans: Rechtes "Inferno" unterwandert Energie Cottbus

09.05.17 | 07:00 Uhr

Bei Fußball-Viertligist Energie Cottbus hat sich ein kriminelles Netzwerk etabliert - das behauptet ein Kenner der Fan-Szene. Aktuelle Recherchen zeigen: Vor allem die Gruppierung "Inferno Cottbus" versucht, die Fans mit Gewalt auf Linie zu bringen.

Nicht erst die jüngsten Ausschreitungen am Rande des Brandenburg-Derbys beim SV Babelsberg 03 haben gezeigt: Zahlreiche Fans des Viertligisten Energie Cottbus neigen zu Gewalt und versuchen dabei, auch andere Energie-Anhänger anzustacheln. Die Drohungen seien derartig kriminell, so Jens Petereins, der offizielle Fanbeauftragte des FC Energie in einem internen Forum, dass es kein Wunder sei, dass es weder Fahnen noch organisierten Support gebe. Gemeinsame Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten und des rbb zeigen nun das gesamte Ausmaß der Lage in Cottbus.

Mehr zum Thema Energie Cottbus will harten Umgang mit Gewalttätern - "Das sind keine Fans, sondern Kriminelle" Platzsturm, Pyrotechnik und Gewalt: Nach den Ausschreitungen im Regionalligaspiel zwischen Energie Cottbus und dem SV Babelsberg hat sich das Energie-Präsidium von den Randalierern distanziert. Auch Potsdams Bürgermeister meldet sich zu Wort.



"Rechte Mafiastruktur"

Auch der Verein selbst sprach in einer Stellungnahme nach dem Auswärtsspiel in Bautzen Mitte März davon, dass "einige Wenige" den Verein "kaputtmachen" und "die Bühne Fußball für ihre kriminellen Machenschaften ausnutzen". Tatsächlich ist das Problem aber größer. Sicherheitsbehörden sprechen von ungefähr 50 bis 60 Personen bei der Gruppierung "Inferno Cottbus", darunter Neonazis, Kampfsportler, Rocker und Hooligans. Welchen Einfluss sie haben, zeigte sich eindrucksvoll bei den letzten Heimspielen, bei denen Banner und Gesänge auf Anweisung der Gruppe nur vereinzelt zu sehen und zu hören waren. "Hier gehe es eigentlich nicht mehr um Fußball, sondern um eine sich etablierende rechte Mafiastruktur, die sich das Stadion als Bühne und Rekrutierungsfeld gekapert hat – und mit aller Gewalt ihre Vormachtstellung im Stadion aufrechterhalten will", so ein Insider der Cottbuser Fanszene.

Es fehlt an Zeugen – vermutlich aus Angst

Darüber sprechen möchte kaum jemand. Zu groß sei die Angst vor Repressionen durch "Inferno" und dessen Jugendgruppierung, der "Unbequemen Jugend", heißt es immer wieder hinter vorgehaltener Hand. Das spürt auch die Polizei, die die Gruppierung zwar seit Jahren im Blick hat, der es aber an aussagewilligen Zeugen fehlt, die sich – vermutlich aus Angst – nicht äußern wollen. Der Verein selbst steht dem Problem bisher nahezu hilflos gegenüber. Beide Organisationen haben ein Auftrittsverbot im Stadion, vor allem bei Auswärtsspielen tauchen sie aber immer wieder auf. So zuletzt auch bei den Ausschreitungen in Babelsberg, wo führende Köpfe von "Inferno" im Gästeblock gesichtet wurden. Es sei das aktuell schwerwiegendste Problem im Brandenburger Fußball, so Ingo Decker vom märkischen Innenministerium.

"Bedrohungslage in Cottbus ist deutlich zu spüren"

Besonders gefährlich sei die Lage aber in Cottbus selbst, sagt ein Energiefan, der seit 15 Jahren aktiv in der Fanszene dabei ist. "Cottbus ist überschaubar, eine Bedrohungslage in dieser Stadt deutlich zu spüren." Seinen Namen möchte er deswegen nicht sagen, zu groß ist die Angst vor "Inferno Cottbus" und der "Unbequemen Jugend". Wann immer jemand im Internet auf die Vorfälle aufmerksam mache, "macht er sich persönlich zur Zielscheibe", so der Fan.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 09.05.2017, 19.30 Uhr